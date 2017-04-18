Житель Поронайска убил знакомого, не желая отдавать ему долг

24 апреля в следственный отдел по Поронайску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 41 по улице Торфяной обнаружено тело 33-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, по данным судебно-медицинского исследования, смерть мужчины наступила из-за острой кровопотери.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ.

Сотрудники следственного отдела по Поронайску и полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 20-летний местный житель. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, подозреваемый и потерпевший были в гостях и распивали спиртное. Потерпевший стал требовать от подозреваемого отдать ему долг. На этой почве между мужчинами возник конфликт, из-за которого подозреваемый не меньше трех раз ударил по голове потерпевшего, а затем вытащил нож и нанес им не менее двух ударов в ногу мужчины, повредив при этом магистральный кровеносный сосуд. Смерть мужчина наступила на месте происшествия.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.