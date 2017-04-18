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Житель Поронайска убил знакомого, не желая отдавать ему долг

Житель Поронайска убил знакомого, не желая отдавать ему долг

20-летний подозреваемый задержан

24 апреля в следственный отдел по Поронайску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 41 по улице Торфяной обнаружено тело 33-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, по данным судебно-медицинского исследования, смерть мужчины наступила из-за острой кровопотери.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ.

Сотрудники следственного отдела по Поронайску и полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 20-летний местный житель. Сейчас решается вопрос об избрании  в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, подозреваемый и потерпевший были в гостях и распивали спиртное. Потерпевший стал требовать от подозреваемого отдать ему долг. На этой почве между мужчинами возник конфликт, из-за которого подозреваемый не меньше трех раз ударил по голове потерпевшего, а затем вытащил нож и нанес им не менее двух ударов в ногу мужчины, повредив при этом магистральный кровеносный сосуд. Смерть мужчина наступила на месте происшествия.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:43 0
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Комментарии
Devil1985
Написано сегодня, в 13:02
Ппц
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+1
Bokassa
Написано сегодня, в 13:09
ни дня без синей смерти, звучит как лозунг области
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+2
Online
Арктический Воин Online
Написано сегодня, в 13:13
Суд Линча. И таких смертей были бы единицы. Отдавать убийц и насильников в руки родственников жертвы.
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 13:30
Арктический Воин, согласна, но думаю не каждый нормальный человек возьмет на себя такую ношу как убийство,пусть даже и урода
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+1
Online
Арктический Воин Online
Написано сегодня, в 13:47
Nektos, А я не говорил об убийстве. Я бы отомстил иначе. А потом, то, что осталось, ходило бы под себя всю оставшуюся жизнь. И служило примером остальным.
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 13:49
Арктический Воин, вот тут я "за" двумя руками
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+1
Еще 3 комментария
Nektos
Написано сегодня, в 13:30
Ужасно, куда катится общество??! Молодые вообще без "головы"
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+1
Сергей Михалев
Написано сегодня, в 13:49
стабильность
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+1
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 14:05
обычные сахалинские новости...но страшные и печальные...
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