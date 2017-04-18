Дни Москвы пройдут на Сахалине

bryansktoday.ru

Дни Москвы в 2017 году будут организованы в семи регионах России, а сама столица будет принимать представителей пяти, сообщил глава департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. Об этом пишет vostok.vaonews.ru.

— Ежегодно мы организуем проведение дней Москвы в регионах и дней регионов в столице. На сегодня у нас установлены договорные отношения с 78-ю регионами России. Товарооборот между столицей и регионами в 2015 году составил 3,3 трлн. руб. По сравнению с 2014 годом объем увеличился на 100 млрд. руб. Лидерами являются Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область и др., — сказал он.

Самые ранние Дни Москвы организуют пройдут в Брянской области – 26-27 мая, в Бурятии – 13-14 июля, в Ярославской области – 27-28 июля, на Сахалине – 17-18 августа, в Пермском крае – 2-3 сентября, в Севастополе – 7-8 сентября.

Главная повестка всех этих мероприятий –расширение сотрудничества Москвы и регионов. В их рамках пройдут встречи правительственных делегаций, возложение цветов к Вечному огню и прочим мемориалам, общение с ветеранами, участниками обороны Москвы и вручение им памятных подарков.

В рамках культурной и патриотической программы таких Дней Москвы особое место занимает движение «Бессмертный полк Россия». В регионах демонстрируется спектакль «Спасибо за верность, потомки!» при участии народного артиста СССА Василия Ланового, сопредседателя «Бессмертного полка». В ходе концертов рассказывается о полке, его зарождении и развитии. Активисты движения уже выступили в более чем 50 городах страны.

— Движение «Бессмертный полк Россия» родилось в Сибири в недрах памяти великого поколения, которому мы обязаны своей свободой и жизнью. Это самое настоящее народное движение, которое, я надеюсь, останется и впредь, — подчеркивает В. Лановой.

Еще в ходе Дней Москвы организуются деловые встречи по самым разным вопросам, актуальным для регионов: медицина, транспорт, «Активный гражданин» и т.д. Идет общение с предпринимателями, руководителями предприятий и организаций. Заключаются договоры и соглашения между властными органами Москвы и регионов и бизнес-сообществом. В центре городов выступают столичные мастера искусств, идут выставки, спектакли, мастер-классы.

За полтора месяца до проведения Дней Москвы среди населения соответствующих территорий пройдет конкурс на знание российской столицы «Моя Москва». В итоге 15 лучших получают путевки на двоих для поездки в Москву с оплатой проезда, трансфера, экскурсий и т. д.