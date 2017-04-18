новости
новости
Регистрация
Дни Москвы пройдут на Сахалине
bryansktoday.ru

Дни Москвы пройдут на Сахалине

Жители региона смогут выиграть путевку в столицу

Дни Москвы в 2017 году будут организованы в семи регионах России, а сама столица будет принимать представителей пяти,  сообщил глава департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. Об этом пишет vostok.vaonews.ru.

— Ежегодно мы организуем проведение дней Москвы в регионах и дней регионов в столице. На сегодня у нас установлены договорные отношения с 78-ю регионами России. Товарооборот между столицей и регионами в 2015 году составил 3,3 трлн. руб. По сравнению с 2014 годом объем увеличился на 100 млрд. руб. Лидерами являются Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область и др., — сказал он.

Самые ранние Дни Москвы организуют  пройдут в Брянской области – 26-27 мая, в Бурятии – 13-14 июля, в Ярославской области – 27-28 июля, на Сахалине – 17-18 августа, в Пермском крае – 2-3 сентября, в Севастополе – 7-8 сентября.

Главная повестка всех этих мероприятий –расширение сотрудничества Москвы и регионов. В их рамках пройдут встречи правительственных делегаций, возложение цветов к Вечному огню и прочим мемориалам, общение с ветеранами, участниками обороны Москвы и вручение им памятных подарков.

В рамках культурной и патриотической программы таких Дней Москвы особое место занимает движение «Бессмертный полк Россия». В регионах демонстрируется спектакль «Спасибо за верность, потомки!» при участии народного артиста СССА Василия Ланового, сопредседателя «Бессмертного полка». В ходе концертов рассказывается о полке, его зарождении и развитии. Активисты движения уже выступили в более чем 50 городах страны.

— Движение «Бессмертный полк Россия» родилось в Сибири в недрах памяти великого поколения, которому мы обязаны своей свободой и жизнью. Это самое настоящее народное движение, которое, я надеюсь, останется и впредь, — подчеркивает В.  Лановой.

Еще в ходе Дней Москвы организуются деловые встречи по самым разным вопросам, актуальным для регионов: медицина, транспорт, «Активный гражданин» и т.д. Идет общение с предпринимателями, руководителями предприятий и организаций. Заключаются договоры и соглашения между властными органами Москвы и регионов и бизнес-сообществом. В центре городов выступают столичные мастера искусств, идут  выставки, спектакли, мастер-классы.

За полтора месяца до проведения Дней Москвы среди населения соответствующих территорий пройдет конкурс на знание российской столицы «Моя Москва». В итоге 15 лучших получают путевки на двоих для поездки в Москву с оплатой проезда, трансфера, экскурсий и т. д.

22 апреля, в 15:40 +3
Другие статьи по темам
Прочее
Дни Москвы
Популярное на ASTV
Два человека погибли при ДТП в районе Шахтерска
Два человека погибли при ДТП в районе Шахтерска
Землетрясение почувствовали жители юга Сахалина
Землетрясение почувствовали жители юга Сахалина
Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома
Жильцов четырехэтажки в Углегорске эвакуируют - горит крыша жилого многоквартирного дома
Два автомобиля оказались в кювете в результате ночного ДТП в пригороде Южно-Сахалинска
Два автомобиля оказались в кювете в результате ночного ДТП в пригороде Южно-Сахалинска

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Hana
Написано 22 апреля, в 16:00
Потом дни города Благовещенск,а может и года
Ответить
+4
евгений
Написано 22 апреля, в 20:19
Hana, Не дай бог.
Ответить
+3
sasch
Написано 22 апреля, в 16:27
Не, не поеду, не достоин.
Ответить
+6
Mauzer
Написано 22 апреля, в 17:46
а можно дни Женевы провести и подогнать мне путёвочку?)))сыру хочу и чоколада швейцарского...жалко вам что ли?.....жадины-говядины...
Ответить
+5
Ярославчик
Написано 22 апреля, в 18:23
Нужна нам эта Москва здесь.
И так все обобрали...
Ответить
+3
ZLOI275
Написано 22 апреля, в 20:02
Интересно какие такие сотрудничества с москвой
вроде такого? Мы с вашего острова миллиард получим , ну и так и быть 100 баксов вернем. Развивайтесь богатейте короче ни в чем себе не отказывайте......
Ответить
+1
КТБ
Написано 22 апреля, в 20:42
улыбнуло... а слабо - каждый сахалинец раз в жизни должен посетить столицу за счёт бюджета своего региона ... типа путёвка выходного дня... на 3-5 дней ...согласны и на одного ... для поездки в Москву с оплатой проезда, трансфера, экскурсий и т. д.
Ответить
+1
kholmchanin
Написано 22 апреля, в 21:36
Пусть бы они там и проходили, откуда их шальным ветром к
нам занесло! Неспроста, видать, явно КОН чего-то наобещал
за похвалу от ВВП...
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Госдума отклонила законопроект о компенсации за расходы на фитнес-клуб
Госдума отклонила законопроект о компенсации за расходы на фитнес-клуб
Многофункциональные спортзалы строят у школ в Южно-Сахалинске
Многофункциональные спортзалы строят у школ в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru