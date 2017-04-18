Многофункциональные спортзалы строят у школ в Южно-Сахалинске

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин посетил стройплощадки с объектами спортивной инфраструктуры по улице Дружбы в Луговом и за зданием лицея №2.

До конца этого года здесь должны появиться многофункциональные спортивные залы с возможностью круглогодичного использования. Еще два аналогичных объекта возводятся в Новоалександровске и 25 микрорайоне города. Это сооружения площадью 21*45 м из металлокаркаса на фундаменте и с натяжным тентом из ПВХ.

На объекте в Луговом выполнены работы по выносу сетей связи из-под строительной площадки. Возникли проблемы с подключением к водопроводу к точке, указанной в проектной документации, поэтому принято решение запитаться по временной схеме, а параллельно разработать дополнительный проект для основного водопровода.

- Не возникнет ли проблем при таком раскладе с водоснабжением жилых домов? - уточнил мэр у специалистов. Получив убедительный ответ, он обозначил срок для согласования технических деталей.

Фундамент здания заложен, в ближайшее время на стройплощадку завезут элементы каркаса.

Компания-застройщик «Технострой-Гарант» взяла на себя дополнительные социальные обязательства по комплексному благоустройству и озеленению прилегающей территории.

На стройплощадке за лицеем №2 работы еще не начались: общий спортивный зал для лицеистов и учащихся школы №11 находится на стадии проектирования. Основная сложность в том, что единственный свободный участок для застройки «насыщен» коммуникациями: здесь расположен кабельный лоток, проходят две высоковольтные линии и теплотрасса. В непосредственной близости - электроподстанция и громоотвод. Все объекты имеют охранную зону, нарушать которую нельзя. Для их обслуживания, а также для безопасного функционирования будущего спортзала необходимы подъездные пути.

Мэр дал поручение внести корректировки в проект с учетом объективных ограничений.

- Перенос всех коммуникаций может растянуться надолго. Проанализируйте возможность другой компоновки спортивных объектов на площадке. Нужно с минимальными затратами времени и дополнительных средств получить достойный результат, - заключил он.

Окончательные решения по обоим проектам будут представлены главе города через неделю.

Источник: пресс-служба администрации Южно-Сахалинска