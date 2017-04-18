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Госдума отклонила законопроект о компенсации за расходы на фитнес-клуб
Karelian.ru

Госдума отклонила законопроект о компенсации за расходы на фитнес-клуб

Документ был внесен в мае прошлого года

Госдума отклонила законопроект, который предусматривает механизм компенсации расходов граждан за занятия спортом, в том числе в спорткомплексах и фитнес-клубах. Об этом сообщает РИА Новости

Документ был внесен в мае прошлого года. Инициаторами документа выступили депутаты от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым.

Законопроектом предусматривается введение механизма компенсации гражданам средств, потраченных ими на занятия физической подготовкой в физкультурно-спортивных организациях, за счет средств работодателей и средств федерального бюджета РФ. При этом 50% от стоимости годового обслуживания, уплаченного работником за услуги физкультурно-спортивной организации, подлежат компенсации за счет работодателя, а 25% — за счет средств федерального бюджета.

При этом общая сумма ежемесячной компенсации не может превышать 25% от минимального размера оплаты труда в регионе, где работает гражданин. Кроме того, чтобы получить компенсацию, работник должен посещать занятия спортом регулярно (не менее 75% занятий) и подтвердить это документами из физкультурно-спортивной организации.

Профильный комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветераном рекомендовал законопроект к отклонению.

"Положение законопроекта, согласно которому общая сумма ежемесячных компенсаций "не может превышать 25% от суммы минимального размера оплаты труда, предусмотренного для субъекта", не учитывают нормы статьи 133 ТК РФ, в соответствии с которой минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом", — отмечается, в частности, в заключении комитета.

При этом согласно статье 133 прим. 1 ТК РФ в субъекте Российской Федерации региональным соглашением о минимальной заработной плате может устанавливаться размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации, отмечают депутаты.

"Законопроект содержит требование, согласно которому получение вышеназванной компенсации возможно только работниками, имеющими непрерывный стаж работы на постоянной основе в данной организации не менее трех лет. ТК РФ понятия "работа на постоянной основе" не содержит, а законопроект его значения не раскрывает", — пишут парламентарии.

22 апреля, в 16:34 +3
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано 23 апреля, в 07:51 Отредактированно 23 апреля, в 07:52
Облом подкрался незаметно...
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+6
багз-банни
Написано 23 апреля, в 20:17
Жаль!
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+3
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 11:33
багз-банни, А что жаль?
Занимаешься спортом,хочешь прожить до 100 лет,а за долголетие надо платить самому!
Справедливо,как и партия!
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+1
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