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Японские бани с горячими источниками построят в Южно-Сахалинске
vannaguide.ru

Японские бани с горячими источниками построят в Южно-Сахалинске

Их возведут у подножия горы Большевик

Южносахалинцы смогут отдыхать на горячих источниках не выезжая за пределы города. У подножия горы Большевик в областном центре построят японские бани с горячими источниками, объект возведут в составе бальнеологического комплекса «Хонока». Изыскания о наличии горячих источников были проведены еще в 2013 году. Японские специалисты, изучив местность и старые карты Тойохары, пришли к выводу о пригодности территории для возведения комплекса. Из отчетов следует, что вода, добытая в районе станции «Орбита», по своему составу соответствует целебным источникам Вакканая.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, бальнеологический комплекс, рассчитанный почти на тысячу человек, будет отвечать задаче полноценного семейного отдыха. В одноэтажном здании разместятся несколько бассейнов, SPA-салоны, парикмахерские, кафе, зоны отдыха и игровые комнаты для детей. Отличительной особенностью комплекса станет горячий бассейн на открытом воздухе. В женских и мужских помывочных будет по нескольку онсенов с подогретой минеральной водой. Планируется, что цена входного билета составит около 900 рублей.

- Проект уже готов. На днях японские специалисты его доделали в соответствии с российскими нормами – они, оказывается, пожестче японских, - рассказывает управляющий ООО «Хонока Сахалин» Сергей Дмитриев. - Далее проект идет на экспертизу, и мы приступаем к строительству. Здесь, впрочем, многое будет зависеть от Минвостокразвития, куда мы подали заявку на то, чтобы стать резидентом ТОР «Горный воздух». Как только мы войдем в состав ТОР, строить будет и проще, и быстрее, поскольку начнет действовать специальный льготный режим. Если все пойдет по плану, то в четвертом квартале следующего года бальнеологический комплекс примет первых посетителей.

- Хорошо, что в Южно-Сахалинске начнут развивать такое направление, ведь онсен - это не баня, в которую ходят попариться с кружкой пива, это целый комплекс процедур, которые полезны, особенно людям с ревматологическими заболеваниями. Горячие источники оказывают общий расслабляющий эффект и способствуют восстановлению нервной системы. Кроме того, в Японии посещение бани онсен - семейное мероприятие, когда с собой берут детей и проводят в комплексе целый день. И думаю, место, которое запланировали для организации этого комплекса, вполне подходящее. Рядом храм и спортивные объекты, а онсен сочетает в себе восстановление как физического, так и душевного потенциала, - обозначил свою точку зрения главный врач Консультативно-диагностического центра Олег Саяпин.

Свое мнение высказала и заслуженный учитель РФ, заслуженный педагог Сахалинской области, бывший учитель географии Галина Фесенко:

- Я знаю, в этих местах ранее находили полезные подземные источники. И совершенно очевидно, что там располагались японские постройки. Поэтому хорошо, что решено заново обустроить там инфраструктуру лечебного направления. Я неоднократно посещала горячие источники Курильских островов и Камчатки и рада, что подобные курорты могут появиться и у нас.

Проект создания японских бань на территории Южно-Сахалинска реализуется компанией «Хонока Сахалин» при поддержке администрации областного центра и правительства региона. Отметим, успешная презентация проекта состоялась в сентябре 2016 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Трехстороннее соглашение о предоставлении земельного участка под строительство бальнеологического комплекса подписали губернатор Олег Кожемяко, мэр Сергей Надсадин, представитель компании «Хонока Сахалин», а также гендиректор компании «Марусин Ивадеро» Харуо Ивадеро.

Ранее на данном участке планировалось построить аквапарк, земля под эти цели была выделена арендатору еще в 2004 году. Однако работы так и не начались. Позже арендатором не были воплощены планы по созданию парка развлечений. В результате в 2015 году договор аренды был расторгнут. В декабре прошлого года, в том числе и на основании распоряжения губернатора области, участок был передан ООО «Хонока Сахалин».

 Отметим, что строительство комплекса будет вестись за счет средств бизнеса. Инфраструктуру и инженерные сети застройщик также профинансирует самостоятельно.  

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:29 0
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Комментарии
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Tatiana Online
Написано сегодня, в 17:41 Отредактированно сегодня, в 17:41
интересно, а увидеть эти старые японские карты возможно? Все в этой теме про онсен у горы Большевик говорят о картах. Покажите и нам.
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0
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Ярославчик Online
Написано сегодня, в 17:42
Сначала с участком пусть разберутся, как его вообще без конкурса передали.
И изменили категорию земель?
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0
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sasch Online
Написано сегодня, в 17:44
А может на Горячих Ключах такое чудо построить?
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+2
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 17:53
чпокались по саунам,теперь будут по онсэнам.))))))))
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0
babaj
Написано сегодня, в 18:19
Был там заболоченный прудик,пацаны в нем купаться начинали чуть ли не в апреле.Чуть юго-западней Орбиты. А тут вон оно чё оказывается-целебно термальный.
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