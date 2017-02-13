Житель Корсакова скончался от полученных при пожаре травм

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17 февраля в 14:30 в следственный отдел по Корсакову СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в приемном покое ЦРБ Корсаковского района во время реанимационных мероприятий скончался 67-летний местный житель.