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Житель Корсакова скончался от полученных при пожаре травм
Следователи проводят проверку
17 февраля в 14:30 в следственный отдел по Корсакову СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в приемном покое ЦРБ Корсаковского района во время реанимационных мероприятий скончался 67-летний местный житель.
Как сообщают в областном следкоме, в ходе доследственной проверки установлено, что мужчина пострадал в результате пожара в гаражном массиве по улице Зеленой.
В настоящее время следователи проводят проверку. Устанавливаются причины возгорания.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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Masenkaya
Написано сегодня, в 17:48
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