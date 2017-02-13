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Житель Корсакова скончался от полученных при пожаре травм
severpost.ru

Житель Корсакова скончался от полученных при пожаре травм

Следователи проводят проверку

17 февраля в 14:30 в следственный отдел по Корсакову СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в приемном покое ЦРБ Корсаковского района во время реанимационных мероприятий скончался 67-летний местный житель.


Как сообщают в областном следкоме, в ходе доследственной проверки установлено, что мужчина пострадал в результате пожара в гаражном массиве по улице Зеленой.

В настоящее время следователи проводят проверку. Устанавливаются причины возгорания. 

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:23 0
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Masenkaya
Написано сегодня, в 17:48
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