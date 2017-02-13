За 4 с небольшим года свои жилищные условия уже улучшили почти 13 тысяч жителей области

На Сахалине и Курилах в этом году из аварийного жилья переселят почти 2,5 тысячи человек. Обсуждению этого вопроса посвятили совещание в региональном правительстве. Его глава Вера Щербина обратилась к районным чиновникам с требованиями - не только выполнить планы по вводу жилья для переселенцев, но и значительно усилить контроль за его качеством.

В этом году регион завершает реализацию федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилфонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года. За 4 с небольшим года свои жилищные условия уже улучшили почти 13 тысяч сахалинцев и курильчан. На заключительном этапе программы в области предстоит расселить еще 2,5 тысячи человек из аварийного жилья общей площадью около 52 тысяч квадратных метров.

- Незавершенный объем приходится на Александровск-Сахалинский, Охинский, Ногликский, Томаринский, Углегорский, Южно-Курильский районы и город Южно-Сахалинск, - сообщил министр строительства региона Вадим Залозный. – В этом году больше всего жилья по программе будет построено в Южно-Сахалинске – 10,3 тысячи квадратных метров и Томаринском районе – 9,6 тысячи квадратных метров.

В муниципалитетах, добавил он, уже заключены все соответствующие государственные и муниципальные контракты на строительство жилья. Исключение - Ногликский район. Аукционные процедуры на возведение двух домов (на 72 и 24 квартиры) в конце прошлого года здесь отменила антимонопольная служба. Причина – неверно составленная местными чиновниками документация. Повторные торги состоятся в ближайшее время, однако это не дает гарантий для сдачи домов в установленные программой сроки.

- По всем вопросам, связанным с формированием аукционной документации вам необходимо было проконсультироваться со специалистами министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок области. В этом случае удалось бы избежать допущенных ошибок и не возникло сложностей с проведением аукционных процедур. Сейчас же существуют высокие риски нарушения сроков ввода жилья, установленных федеральным законодательством. Это ваш серьезный управленческий промах, - обратилась Вера Щербина к главе Ногликского округа Сергею Балакану. – Рассмотрите вопрос приобретения жилья на вторичном рынке.

На совещании принято решение о том, что за ходом строительства домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в проблемном Ногликском, а также в других районах проследят кураторы из регионального министерства строительства. Во внимание будут приниматься не только темпы возведения новостроек, но и их качество. Усилить контроль за состоянием вводимого жилья поручено и районным чиновникам, которые заключают договоры с подрядными организациями.

В контрактах теперь предусматриваются различные меры ответственности строителей за нарушение обязательств по качеству построенного жилья. А приемным комиссиям предписано тщательнее выявлять недоработки подрядчиков.

В ходе совещания получило поддержку и другое предложение - увеличивать объемы строительства арендного и ипотечного жилья в районах Сахалина и Курил. В области оно пользуется заслуженным спросом, и сейчас муниципальные образования активно готовят площадки под размещение таких новостроек.

В 2017 году в регионе арендным жильем планируется обеспечить более 1 тысячи человек. С этой целью построят 62,6 тысячи квадратных метров. Квартиры в новостройках будут предоставляться на условиях коммерческого найма с оплатой примерно вдвое ниже сложившегося уровня цен.

Еще почти 26 тысяч «квадратов» на Сахалине и Курилах в этом году возведут через реализацию механизма жилищно-строительных кооперативов – с привлечением средств граждан. В этом случае жильем будут обеспечены свыше 400 человек.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области