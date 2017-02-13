На Сахалине одни из самых дорогих блинов в стране

Началась Масленица. Редакция портала Agro2b.ru провела исследование о стоимости продуктов для блинов в разных регионах нашей страны.

На Сахалине для приготовления блинов придется заплатить 103 рубля 95 копеек. Это не самая дорогая стоимость, но одна из самых высоких по стране.

Для рецепта, как и в предыдущих рейтингах, взяли следующие продукты, необходимые для приготовления приблизительно 30 блинов:

молоко 3,2% — 1 л; • яйца — 2 шт.; • пшеничная мука (высший сорт) — 400 г; • подсолнечное масло «Золотая Семечка» — 40 мл; • сахар — 2 столовые ложки (≈ 26 г); • соль — по вкусу. Итак, представляем окончательный рейтинг регионов по стоимости приготовления блинов на широкую Масленицу.

Место 1. Самые бюджетные блины смогут приготовить жители республики Татарстан. В этом году их стоимость по рецепту от нашего портала составит около 68 рублей 23 копеек. В сравнении с прошлыми показателями блины в республике подорожали на 1 рубль 32 копейки из-за общего увеличения цен на все требуемые ингредиенты.

Место 2. Занимает второе место Рязанская область. Здесь для приготовления 30 блинчиков рязанцам придется потратить 69 рублей 8 копеек. За год стоимость угощения в регионе подорожала на 1 рубль 16 копеек. На стоимость повлияло увеличение цены на яйца и подсолнечное масло, а вот остальные продукты в Рязанской области, наоборот, немного подешевели.