На Сахалине одни из самых дорогих блинов в стране
Самые бюджетные блины в Татарстане
Началась Масленица. Редакция портала Agro2b.ru провела исследование о стоимости продуктов для блинов в разных регионах нашей страны.
Для рецепта, как и в предыдущих рейтингах, взяли следующие продукты, необходимые для приготовления приблизительно 30 блинов:
• яйца — 2 шт.;
• пшеничная мука (высший сорт) — 400 г;
• подсолнечное масло «Золотая Семечка» — 40 мл;
• сахар — 2 столовые ложки (≈ 26 г);
• соль — по вкусу.
Итак, представляем окончательный рейтинг регионов по стоимости приготовления блинов на широкую Масленицу.
Место 1. Самые бюджетные блины смогут приготовить жители республики Татарстан. В этом году их стоимость по рецепту от нашего портала составит около 68 рублей 23 копеек. В сравнении с прошлыми показателями блины в республике подорожали на 1 рубль 32 копейки
Место 4. Лидер последних двух лет республика Мордовия в этом году переместилась сразу в конец списка. Для приготовления масленичного угощения жителям региона придется заплатить уже 70 рублей 1 копейку, что больше значения предыдущего года сразу на 4 рубля 52 копейки. На стоимость блинов в регионе также повиляло значительное подорожание молока.
|Регион
|Молоко 3,2% - 1 л
|Мука - 400 г
|Масло подсолнечное - 40 мл
|Яйца куриные - 2 шт.
|Сахар - 26 г
|Итого
|Изменение к 2016 году
|Республика Татарстан
|41,58
|9,93
|3,78
|11,82
|1,12
|68,23
|2%
|Рязанская область
|38,82
|13,52
|4,06
|11,59
|1,09
|69,08
|2%
|Оренбургская область
|42,17
|11,24
|3,97
|11,47
|1,14
|69,99
|5%
|Республика Мордовия
|44,25
|10,48
|3,77
|10,46
|1,05
|70,01
|7%
|Алтайский край
|45,01
|9,93
|3,55
|10,49
|1,2
|70,18
|3%
|Кировская область
|42,88
|11,12
|3,98
|11,5
|1,05
|70,52
|4%
|Омская область
|44,13
|10,61
|4,06
|10,62
|1,15
|70,56
|3%
|Белгородская область
|42,41
|11,63
|3,64
|12,09
|1,16
|70,94
|5%
|Саратовская область
|43,34
|11,55
|3,71
|11,71
|1,11
|71,42
|8%
|Кемеровская область
|43,75
|11,14
|4,09
|11,25
|1,28
|71,51
|3%
|Удмуртская Республика
|43,19
|10,57
|3,91
|13,08
|1,16
|71,9
|6%
|Курская область
|43,97
|11,2
|3,76
|12,4
|1,07
|72,41
|5%
|Кабардино-Балкарская Республика
|41,94
|12,8
|3,84
|12,76
|1,14
|72,48
|4%
|Пензенская область
|45,17
|11,06
|3,95
|11,46
|1,03
|72,67
|5%
|Брянская область
|42,53
|13,08
|4,01
|12,81
|1,13
|73,56
|3%
|Республика Адыгея
|44,44
|12,86
|4,15
|11,25
|1,2
|73,91
|4%
|Республика Башкортостан
|45,21
|11,97
|4,11
|11,87
|1,14
|74,3
|5%
|Ярославская область
|44,22
|13,27
|4,26
|12,39
|1,17
|75,32
|0%
|Воронежская область
|47,88
|11,36
|3,67
|11,98
|1,13
|76,02
|3%
|Астраханская область
|45,86
|12,72
|4,87
|11,97
|1,09
|76,5
|3%
|Тверская область
|46,03
|13,14
|3,94
|12,31
|1,13
|76,55
|0%
|Вологодская область
|43,31
|14,82
|4,76
|12,54
|1,31
|76,74
|4%
|Липецкая область
|49,08
|11,7
|3,48
|11,54
|1,04
|76,84
|2%
|Ульяновская область
|48,92
|11,37
|4,13
|12,11
|1,1
|77,63
|12%
|Ставропольский край
|48,43
|11,36
|4,5
|12,25
|1,13
|77,67
|6%
|Волгоградская область
|48,96
|11,84
|4,14
|11,69
|1,06
|77,68
|3%
|Пермский край
|45,74
|13,62
|4,44
|12,66
|1,23
|77,7
|2%
|Орловская область
|45,57
|13,88
|4,26
|12,87
|1,13
|77,72
|4%
|Владимирская область
|47,59
|13,54
|4,47
|11,88
|1,12
|78,6
|4%
|Тамбовская область
|48,95
|11,92
|3,9
|12,91
|1,09
|78,77
|4%
|Костромская область
|49,03
|13,3
|4,42
|11,11
|1,12
|78,98
|4%
|Иркутская область
|49,86
|11,58
|4,43
|11,98
|1,35
|79,19
|5%
|Краснодарский край
|48,49
|12,2
|4,43
|12,99
|1,23
|79,35
|3%
|Калужская область
|49,29
|13,41
|4,35
|11,55
|1,08
|79,67
|3%
|Ивановская область
|48,97
|13,72
|4,21
|12,16
|1,09
|80,15
|3%
|Нижегородская область
|50,8
|12,1
|4,1
|12,24
|1,11
|80,35
|8%
|Ростовская область
|49,84
|12,82
|4,19
|12,4
|1,14
|80,39
|1%
|Республика Марий Эл
|50,77
|12,2
|4,24
|12,24
|1,1
|80,55
|8%
|Челябинская область
|48,26
|14,48
|4,36
|12,77
|1,13
|81
|2%
|Томская область
|51,15
|12,17
|4,53
|12
|1,29
|81,14
|3%
|Свердловская область
|48,04
|15,21
|4,82
|12,38
|1,25
|81,7
|2%
|Тульская область
|48,53
|14,72
|4,34
|12,91
|1,23
|81,74
|5%
|Чувашская Республика
|55,29
|10,49
|3,64
|11,75
|1,06
|82,23
|8%
|Смоленская область
|49,74
|14,61
|4,28
|13,23
|1,18
|83,03
|3%
|Республика Калмыкия
|55,34
|11,15
|4,37
|11,13
|1,22
|83,2
|7%
|Карачаево-Черкесская Республика
|51,75
|12,97
|4,5
|12,87
|1,32
|83,41
|6%
|Республика Северная Осетия - Алания
|52,96
|13,77
|4,32
|12,72
|1,14
|84,9
|8%
|Новосибирская область
|56,01
|11,87
|4,29
|11,95
|1,35
|85,48
|8%
|Республика Хакасия
|56,78
|12,19
|3,92
|11,41
|1,2
|85,51
|7%
|Самарская область
|53,42
|13,42
|4,32
|13,32
|1,21
|85,69
|4%
|Республика Крым
|57,65
|10,94
|3,92
|12,22
|1,22
|85,95
|-4%
|Курганская область
|56,63
|12,41
|4,24
|11,93
|1,24
|86,44
|7%
|Красноярский край
|55,15
|13,89
|4,64
|11,86
|1,29
|86,82
|4%
|Новгородская область
|56,56
|13,86
|4,17
|12,4
|1,19
|88,19
|6%
|Республика Коми
|52,99
|15,16
|5
|13,73
|1,35
|88,22
|2%
|Амурская область
|54,84
|13,33
|4,74
|13,85
|1,58
|88,34
|1%
|Псковская область
|54,81
|15,74
|4,43
|12,69
|1,15
|88,82
|1%
|Республика Бурятия
|58,86
|11,18
|4,37
|13,83
|1,41
|89,65
|9%
|Калининградская область
|54,98
|16,97
|4,39
|11,97
|1,37
|89,68
|6%
|Республика Алтай
|61,38
|11,72
|4,68
|11,5
|1,36
|90,64
|5%
|Московская область
|57,27
|15,54
|4,72
|12,63
|1,15
|91,3
|6%
|Республика Карелия
|56,21
|18,23
|4,82
|12,78
|1,18
|93,22
|6%
|Архангельская область
|57,1
|16,95
|4,58
|13,8
|1,26
|93,7
|6%
|Республика Дагестан
|65,55
|12,99
|4,26
|11,99
|1,26
|96,05
|4%
|Чеченская Республика
|63,55
|14,36
|4,09
|12,67
|1,48
|96,14
|3%
|Забайкальский край
|64,05
|13,72
|4,08
|13,05
|1,33
|96,23
|6%
|Ленинградская область
|63,38
|15,78
|4,85
|12,83
|1,2
|98,04
|7%
|Мурманская область
|62,8
|17,59
|4,89
|13
|1,29
|99,57
|4%
|Республика Тыва
|70,39
|12,25
|4,29
|11,58
|1,39
|99,9
|5%
|Еврейская автономная область
|68,13
|13,1
|4,52
|15,27
|1,33
|102,35
|5%
|Тюменская область
|66,08
|16,89
|4,78
|13,54
|1,5
|102,79
|25%
|Хабаровский край
|67,13
|14,98
|4,73
|14,62
|1,69
|103,14
|4%
|Сахалинская область
|61,65
|19,19
|5,06
|16,24
|1,82
|103,95
|3%
|Ханты-Мансийский автономный округ
|69,67
|17,6
|4,72
|13,27
|1,54
|106,8
|-1%
|Республика Саха (Якутия)
|76,5
|18,67
|5,43
|18,69
|1,91
|121,2
|2%
|Приморский край
|83,34
|15,52
|4,71
|16,6
|1,47
|121,65
|1%
|Камчатский край
|80,39
|20,05
|5,08
|20,41
|1,75
|127,68
|2%
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|88,67
|20,66
|5,11
|16,21
|2,01
|132,66
|5%
|Магаданская область
|101,58
|21,72
|4,74
|18,98
|1,71
|148,74
|-1%
|Ненецкий автономный округ
|101,61
|26,24
|5,56
|16,87
|1,9
|152,18
|12%
* цены предоставлены Федеральной службой государственной статистики
По-Фи-Гу!
Спекём!
Съедим!
Над сковородкой белый дым,
А это значит, нам блинов уж очень хоца,
Блинов с икрой - мы за ценой не постоим.
Поэтому надо ходить на масленнницу!)))пожрать на шару
поставить фото с блинами, третий раз заварить пакетик "нури" и
отвести душу воспоминаниями, глядя на фото, с кусочком
размоченного ржаного сухарика вприкуску...