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На Сахалине одни из самых дорогих блинов в стране

На Сахалине одни из самых дорогих блинов в стране

Самые бюджетные блины в Татарстане

Началась Масленица. Редакция портала Agro2b.ru провела исследование о стоимости продуктов для блинов в разных регионах нашей страны.

На Сахалине для приготовления блинов придется заплатить 103 рубля 95 копеек. Это не самая дорогая стоимость, но одна из самых высоких по стране. 

Для рецепта, как и в предыдущих рейтингах, взяли следующие продукты, необходимые для приготовления приблизительно 30 блинов: 

 молоко 3,2% — 1 л;

• яйца — 2 шт.;

• пшеничная мука (высший сорт) — 400 г;

• подсолнечное масло  «Золотая Семечка» — 40 мл;

• сахар — 2 столовые ложки (≈ 26 г);

• соль — по вкусу.

Итак, представляем окончательный рейтинг регионов по стоимости приготовления блинов на широкую Масленицу.

Место 1. Самые бюджетные блины смогут приготовить жители республики Татарстан. В этом году их стоимость по рецепту от нашего портала составит около 68 рублей 23 копеек. В сравнении с прошлыми показателями блины в республике подорожали на 1 рубль 32 копейки из-за общего увеличения цен на все требуемые ингредиенты.

Место 2. Занимает второе место Рязанская область. Здесь для приготовления 30 блинчиков рязанцам придется потратить 69 рублей 8 копеек. За год стоимость угощения в регионе подорожала на 1 рубль 16 копеек. На стоимость повлияло увеличение цены на яйца и подсолнечное масло, а вот остальные продукты в Рязанской области, наоборот, немного подешевели. 
 
Место 3. Оренбургская область не изменила свое положение и, как и в предыдущем рейтинге, закрывает тройку лидеров. За год стоимость блинов здесь выросла на 3 рубля 2 копейки и достигла 69 рублей 99 копеек. Это обусловлено увеличением стоимости молока – самого дорогого ингредиента для блинов. 

Место 4. Лидер последних двух лет республика Мордовия в этом году переместилась сразу в конец списка. Для приготовления масленичного угощения жителям региона придется заплатить уже 70 рублей 1 копейку, что больше значения предыдущего года сразу на 4 рубля 52 копейки. На стоимость блинов в регионе также повиляло значительное подорожание молока.

Место 5. Закрывает список регионов с самыми дешевыми блинами в этом году Алтайский край. Стоимость блинчиков здесь достигла за год 70 рублей 18 копеек.
 
А вот самые дорогие блины смогут приготовить себе  жители северных и восточных регионов России. Так, антилидером нашего рейтинга стал Ненецкий автономный округ, где стоимость 30 блинов в среднем равна 152 рублям 18 копейкам. Не может похвастаться бюджетным угощением и Магаданская область, в которой для приготовления блинов придется заплатить 148 рублей 74 копейки. Немного дешевле стоит испечь традиционное масленичное блюдо в Ямало-Ненецком автономном округе — 132 рубля 66 копеек. А в Камчатском и Приморском краях стоимость блюда равна 127 рублей 68 копеек и 121 рубль 65 копеек соответственно. Зато жители этих регионов смогут побаловать себя, завернув в блины начинку из деликатесных сортов рыбы и местных ягод – голубики, морошки, клюквы. 
 
С Масленицей!
 
С полным перечнем цен по регионам России можно ознакомиться в таблице:*
 Регион Молоко 3,2% - 1 л Мука - 400 г Масло подсолнечное - 40 мл Яйца куриные -  2 шт. Сахар -  26 г Итого Изменение к 2016 году
Республика Татарстан 41,58 9,93 3,78 11,82 1,12 68,23 2%
Рязанская область 38,82 13,52 4,06 11,59 1,09 69,08 2%
Оренбургская область 42,17 11,24 3,97 11,47 1,14 69,99 5%
Республика Мордовия 44,25 10,48 3,77 10,46 1,05 70,01 7%
Алтайский край 45,01 9,93 3,55 10,49 1,2 70,18 3%
Кировская область 42,88 11,12 3,98 11,5 1,05 70,52 4%
Омская область 44,13 10,61 4,06 10,62 1,15 70,56 3%
Белгородская область 42,41 11,63 3,64 12,09 1,16 70,94 5%
Саратовская область 43,34 11,55 3,71 11,71 1,11 71,42 8%
Кемеровская область 43,75 11,14 4,09 11,25 1,28 71,51 3%
Удмуртская Республика 43,19 10,57 3,91 13,08 1,16 71,9 6%
Курская область 43,97 11,2 3,76 12,4 1,07 72,41 5%
Кабардино-Балкарская Республика 41,94 12,8 3,84 12,76 1,14 72,48 4%
Пензенская область 45,17 11,06 3,95 11,46 1,03 72,67 5%
Брянская область 42,53 13,08 4,01 12,81 1,13 73,56 3%
Республика Адыгея 44,44 12,86 4,15 11,25 1,2 73,91 4%
Республика Башкортостан 45,21 11,97 4,11 11,87 1,14 74,3 5%
Ярославская область 44,22 13,27 4,26 12,39 1,17 75,32 0%
Воронежская область 47,88 11,36 3,67 11,98 1,13 76,02 3%
Астраханская область 45,86 12,72 4,87 11,97 1,09 76,5 3%
Тверская область 46,03 13,14 3,94 12,31 1,13 76,55 0%
Вологодская область 43,31 14,82 4,76 12,54 1,31 76,74 4%
Липецкая область 49,08 11,7 3,48 11,54 1,04 76,84 2%
Ульяновская область 48,92 11,37 4,13 12,11 1,1 77,63 12%
Ставропольский край 48,43 11,36 4,5 12,25 1,13 77,67 6%
Волгоградская область 48,96 11,84 4,14 11,69 1,06 77,68 3%
Пермский край 45,74 13,62 4,44 12,66 1,23 77,7 2%
Орловская область 45,57 13,88 4,26 12,87 1,13 77,72 4%
Владимирская область 47,59 13,54 4,47 11,88 1,12 78,6 4%
Тамбовская область 48,95 11,92 3,9 12,91 1,09 78,77 4%
Костромская область 49,03 13,3 4,42 11,11 1,12 78,98 4%
Иркутская область 49,86 11,58 4,43 11,98 1,35 79,19 5%
Краснодарский край 48,49 12,2 4,43 12,99 1,23 79,35 3%
Калужская область 49,29 13,41 4,35 11,55 1,08 79,67 3%
Ивановская область 48,97 13,72 4,21 12,16 1,09 80,15 3%
Нижегородская область 50,8 12,1 4,1 12,24 1,11 80,35 8%
Ростовская область 49,84 12,82 4,19 12,4 1,14 80,39 1%
Республика Марий Эл 50,77 12,2 4,24 12,24 1,1 80,55 8%
Челябинская область 48,26 14,48 4,36 12,77 1,13 81 2%
Томская область 51,15 12,17 4,53 12 1,29 81,14 3%
Свердловская область 48,04 15,21 4,82 12,38 1,25 81,7 2%
Тульская область 48,53 14,72 4,34 12,91 1,23 81,74 5%
Чувашская Республика 55,29 10,49 3,64 11,75 1,06 82,23 8%
Смоленская область 49,74 14,61 4,28 13,23 1,18 83,03 3%
Республика Калмыкия 55,34 11,15 4,37 11,13 1,22 83,2 7%
Карачаево-Черкесская Республика 51,75 12,97 4,5 12,87 1,32 83,41 6%
Республика Северная Осетия - Алания 52,96 13,77 4,32 12,72 1,14 84,9 8%
Новосибирская область 56,01 11,87 4,29 11,95 1,35 85,48 8%
Республика Хакасия 56,78 12,19 3,92 11,41 1,2 85,51 7%
Самарская область 53,42 13,42 4,32 13,32 1,21 85,69 4%
Республика Крым 57,65 10,94 3,92 12,22 1,22 85,95 -4%
Курганская область 56,63 12,41 4,24 11,93 1,24 86,44 7%
Красноярский край 55,15 13,89 4,64 11,86 1,29 86,82 4%
Новгородская область 56,56 13,86 4,17 12,4 1,19 88,19 6%
Республика Коми 52,99 15,16 5 13,73 1,35 88,22 2%
Амурская область 54,84 13,33 4,74 13,85 1,58 88,34 1%
Псковская область 54,81 15,74 4,43 12,69 1,15 88,82 1%
Республика Бурятия 58,86 11,18 4,37 13,83 1,41 89,65 9%
Калининградская область 54,98 16,97 4,39 11,97 1,37 89,68 6%
Республика Алтай 61,38 11,72 4,68 11,5 1,36 90,64 5%
Московская область 57,27 15,54 4,72 12,63 1,15 91,3 6%
Республика Карелия 56,21 18,23 4,82 12,78 1,18 93,22 6%
Архангельская область 57,1 16,95 4,58 13,8 1,26 93,7 6%
Республика Дагестан 65,55 12,99 4,26 11,99 1,26 96,05 4%
Чеченская Республика 63,55 14,36 4,09 12,67 1,48 96,14 3%
Забайкальский край 64,05 13,72 4,08 13,05 1,33 96,23 6%
Ленинградская область 63,38 15,78 4,85 12,83 1,2 98,04 7%
Мурманская область 62,8 17,59 4,89 13 1,29 99,57 4%
Республика Тыва 70,39 12,25 4,29 11,58 1,39 99,9 5%
Еврейская автономная область 68,13 13,1 4,52 15,27 1,33 102,35 5%
Тюменская область 66,08 16,89 4,78 13,54 1,5 102,79 25%
Хабаровский край 67,13 14,98 4,73 14,62 1,69 103,14 4%
Сахалинская область 61,65 19,19 5,06 16,24 1,82 103,95 3%
Ханты-Мансийский автономный округ 69,67 17,6 4,72 13,27 1,54 106,8 -1%
Республика Саха (Якутия) 76,5 18,67 5,43 18,69 1,91 121,2 2%
Приморский край 83,34 15,52 4,71 16,6 1,47 121,65 1%
Камчатский край 80,39 20,05 5,08 20,41 1,75 127,68 2%
Ямало-Ненецкий автономный округ 88,67 20,66 5,11 16,21 2,01 132,66 5%
Магаданская область 101,58 21,72 4,74 18,98 1,71 148,74 -1%
Ненецкий автономный округ 101,61 26,24 5,56 16,87 1,9 152,18 12%

* цены предоставлены Федеральной службой государственной статистики

 

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Комментарии
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 10:18
Сколько, сколько один блин!?
По-Фи-Гу!
Спекём!
Съедим!
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+5
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 11:02
sasch, Я поварешкой тесто наливаю,
Над сковородкой белый дым,
А это значит, нам блинов уж очень хоца,
Блинов с икрой - мы за ценой не постоим.
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+3
katenok1183
Написано сегодня, в 10:30
У нас тут все дорого
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+3
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:55
Америку открыли

Поэтому надо ходить на масленнницу!)))пожрать на шару
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+4
Anna16
Написано сегодня, в 11:12
Лучше бы,что путёвое с Мусло слизывали.
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0
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 11:20 Отредактированно сегодня, в 11:21
Ещё бы уровень реальной зарплаты в регионе знать? А блины я и без молока вкусные делаю.)))
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0
laskotka
Написано сегодня, в 17:51
ostrovsakhalin, без молока? на кефире или ряженке?
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0
laskotka
Написано сегодня, в 17:52
Блины дороже, но и доходы выше.
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0
kholmchanin
Написано сегодня, в 18:39
А мне как-то по-хрену, где там чего почём! Мы ещё в состоянии
поставить фото с блинами, третий раз заварить пакетик "нури" и
отвести душу воспоминаниями, глядя на фото, с кусочком
размоченного ржаного сухарика вприкуску...
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