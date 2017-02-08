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Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске

Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске

Подсудимых доставили в зал заседаний

Сегодня, 20 февраля в Южно-Сахалинске начинается громкий судебный процесс. На скамье подсудимых оказались бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, его бывший советник Андрей Икрамов и ранее занимавший пост заместителя председателя регионального правительства Сергей Карепкин. 

Все они были этапированы на остров 14 февраля из московского СИЗО. 

В 10.00 стартует рассмотрение дела по обвинению бывших чиновников в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взятке. В 9.40. Александра Хорошавина, Андрея Икрамова и Сергея Карепкина в наручниках доставили в зал суда. Бывший глава региона немного осунулся, но в целом все обвиняемые выглядят собранными.

Предварительное слушание будет проходить в формате закрытого судебного заседания. Корреспонденты АСТВ дежурят в здании суда, новость будет дополняться. 

10.58. Позднее в суде появился и бывший министр сельского хозяйства Николай Борисов. В отличие от других фигурантов, он был без конвоя и без наручников. В суд он прибыл самостоятельно.

Адвокат Андрея Икрамова рассказал корреспонденту АСТВ, что сегодня будет установлен порядок заседания. Само заседание начнется только через две недели. Для обвиняемых сегодня важный день - их защита будет требовать прекращения уголовного дела. Кроме того, адвокаты настаивают на привлечении к допросу некого свидетеля, на которого они возлагают большие надежды. Имя свидетеля адвокаты назвать отказались. Представители защиты в очередной раз заявили, что сомневаются в честности и непредвзятости нашего правосудия, что следствие велось некорректно, что ручку за 36 млн адвокат так и не увидел. 

 

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14 февраля, в 12:19, 92 7682 4
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В Южно-Сахалинске стартует суд по делу Хорошавина
13 февраля, в 16:12, 11 2807 3
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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:52 +7
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Комментарии
tourerv
Написано сегодня, в 10:11
Щас условно влепят. И пойдут гулять
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+3
Сергей Макаров
Написано сегодня, в 10:16
Два года Хорошавин уже отсидел. Значительная часть имущества ушла в доход государства. Один из главных фигурантов умер. Посмотрим что будет
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+16
КиР84
Написано сегодня, в 10:37
Сергей Макаров, и правда интересно!!!
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+3
Anna16
Написано сегодня, в 10:42
Вот и настал "момент истины"нашей Российской действительности,правящей партии жуликов и воров.
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+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 10:47
Написано: "Предварительное слушание будет проходить в формате закрытого судебного заседания.".

По-русски - репетиция.............
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+5
Sakhalinezzz
Написано сегодня, в 10:55
На калькулятор что ли фото делали?
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+7
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:57
Sakhalinezzz,
На кинопроектор))
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+4
Masenkaya
Написано сегодня, в 10:57
барабанная дробь......
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+3
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 11:03
Российская действительность.
Где освещение судов над гастрбайтерами-убийцами и насильниками???над педофилами и убицами молодых девушек???за последние лет 5 ох как много трагедий было,и где эти громкие дела???
(Далее следует нецензурная брань.)
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+10
alex8665
Написано сегодня, в 11:14
влипить всем срок!!!-по самое"нехочу"!!!
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+1
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 11:40
фильм можно снимать прям..
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+3
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 12:03
чeLOVEк NaStRoEniE, Ну Хорошавину можно лет так 15 дать, а всем остальным от 8 до 12.
Чтобы потом другим неповадно было
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0
Online
Klukva_Vik Online
Написано сегодня, в 12:47
Ярославчик, да не поможет. Иначе бы уже все были белые и пушистые, а полиция без дела сидела
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+3
pravdaDA
Написано сегодня, в 12:20
Можно подумать.что нынешнее правительство лучше, как бы не хуже! Рука руку моет. Сколько губернаторов сняли,уголовных дел завели, а показное только с Хорошавиным устроили. Все "хороши",каждый ищет свою выгоду и каждый кормит СВОИХ!
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+10
angel1100
Написано сегодня, в 12:31
pravdaDA, Полностью поддерживаю.
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+2
angel1100
Написано сегодня, в 12:27
Интересно, и почему у нас на Сахалине ни один Губернатор не пробыл свой срок???
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+3
kholmchanin
Написано сегодня, в 18:18
Сенсаций не будет, потому как всё пройдёт по уже намеченному
сценарию и приговор поставит ТОЧКУ в этой тягомотине...
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0
serega81
Написано сегодня, в 18:43
Ох,чувствует пятая точка что отпустят.....
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0
Svoy
Написано сегодня, в 19:14
Если ручку за 36 млн адвокат так и не увидел, то надо отпускать
.
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0
ineska
Написано сегодня, в 19:25
Для обвиняемых сегодня важный день - их защита будет требовать прекращения уголовного дела. отпустят, как пить дать, отпустят!
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0
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