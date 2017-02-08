Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Подсудимых доставили в зал заседаний
Сегодня, 20 февраля в Южно-Сахалинске начинается громкий судебный процесс. На скамье подсудимых оказались бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, его бывший советник Андрей Икрамов и ранее занимавший пост заместителя председателя регионального правительства Сергей Карепкин.
Все они были этапированы на остров 14 февраля из московского СИЗО.
В 10.00 стартует рассмотрение дела по обвинению бывших чиновников в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взятке. В 9.40. Александра Хорошавина, Андрея Икрамова и Сергея Карепкина в наручниках доставили в зал суда. Бывший глава региона немного осунулся, но в целом все обвиняемые выглядят собранными.
Предварительное слушание будет проходить в формате закрытого судебного заседания. Корреспонденты АСТВ дежурят в здании суда, новость будет дополняться.
10.58. Позднее в суде появился и бывший министр сельского хозяйства Николай Борисов. В отличие от других фигурантов, он был без конвоя и без наручников. В суд он прибыл самостоятельно.
Адвокат Андрея Икрамова рассказал корреспонденту АСТВ, что сегодня будет установлен порядок заседания. Само заседание начнется только через две недели. Для обвиняемых сегодня важный день - их защита будет требовать прекращения уголовного дела. Кроме того, адвокаты настаивают на привлечении к допросу некого свидетеля, на которого они возлагают большие надежды. Имя свидетеля адвокаты назвать отказались. Представители защиты в очередной раз заявили, что сомневаются в честности и непредвзятости нашего правосудия, что следствие велось некорректно, что ручку за 36 млн адвокат так и не увидел.
По-русски - репетиция.............
На кинопроектор))
Где освещение судов над гастрбайтерами-убийцами и насильниками???над педофилами и убицами молодых девушек???за последние лет 5 ох как много трагедий было,и где эти громкие дела???
(Далее следует нецензурная брань.)
Чтобы потом другим неповадно было
сценарию и приговор поставит ТОЧКУ в этой тягомотине...