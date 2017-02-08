Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске

Сегодня, 20 февраля в Южно-Сахалинске начинается громкий судебный процесс. На скамье подсудимых оказались бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, его бывший советник Андрей Икрамов и ранее занимавший пост заместителя председателя регионального правительства Сергей Карепкин.

Все они были этапированы на остров 14 февраля из московского СИЗО.

В 10.00 стартует рассмотрение дела по обвинению бывших чиновников в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взятке. В 9.40. Александра Хорошавина, Андрея Икрамова и Сергея Карепкина в наручниках доставили в зал суда. Бывший глава региона немного осунулся, но в целом все обвиняемые выглядят собранными.

Предварительное слушание будет проходить в формате закрытого судебного заседания. Корреспонденты АСТВ дежурят в здании суда, новость будет дополняться.

10.58. Позднее в суде появился и бывший министр сельского хозяйства Николай Борисов. В отличие от других фигурантов, он был без конвоя и без наручников. В суд он прибыл самостоятельно.

Адвокат Андрея Икрамова рассказал корреспонденту АСТВ, что сегодня будет установлен порядок заседания. Само заседание начнется только через две недели. Для обвиняемых сегодня важный день - их защита будет требовать прекращения уголовного дела. Кроме того, адвокаты настаивают на привлечении к допросу некого свидетеля, на которого они возлагают большие надежды. Имя свидетеля адвокаты назвать отказались. Представители защиты в очередной раз заявили, что сомневаются в честности и непредвзятости нашего правосудия, что следствие велось некорректно, что ручку за 36 млн адвокат так и не увидел.