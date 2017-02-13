Баскетболисты "Сахалина" проиграли новосибирцам в борьбе за Кубок России

Первый финал Кубка России по баскетболу с участием островной команды начался с традиционно мощной игры сахалинцев в дебюте встречи. Похоже этот натиск не в состоянии сегодня сдержать ни одна команда. Как и в полуфинале с первых минут в атаке активно действовал Артем Комолов. "Сахалин" в том числе благодаря его усилиям оторвался в счете на 7 очков. Впрочем, ближе к концовке первой четверти новосибирцы отставание в счете нивелировали. А к большому перерыву им даже удалось вырваться вперед, 32:34, сообщает пресс-служба островного спортивного клуба.

Однако в третьем периоде баскетболисты "Сахалина" лидерство в счете себе снова вернули. Перед заключительной десятиминуткой на табло горели уже +2 в их пользу. По счету для островной команды все складывалось хорошо, но параллельно неумолимо росло количество фолов. Развязка, как и полагается, наступила ближе к окончанию основного времени матча. Сначала при счете 55:55 новосибирцы дважды подряд попали из-за дуги. Однако сахалинцы благодаря дальним броскам Зибирова и Шелекето восстановили статус-кво, а после и вовсе вырвались вперед. Но развить свой успех не смогли. С интервалом в минуту из-за перебора фолов площадку покинули сначала Виталий Ионов, сделавший в этой игре 9 подборов, а следом - Артем Яковенко.

После этого сахалинцам предстояло провести две самые тяжелые минуты в этом розыгрыше кубка страны. К тому моменту они вели в счете 67:64. Однако сначала сибиряки поразили кольцо со средней дистанции, а чуть больше чем за минуту им удалось забросить трехочковый, 69:67. И уже сахалинцам требовалось догонять. В последней атаке дальним броском попытался принести победу своей команде Артем Комолов. Но мяч в кольцо не попал. Подбор выиграл Алексей Голяхов и переадресовал мяч Игорю Смыгину, но и у него бросок из-за дуги не получился. А сразу после этого прозвучала финальная сирена и игроки отзащищавшегося "Новосибирска" бросились поздравлять друг друга с завоеванным трофеем.

В составе сахалинцев самым результативным игроков в матче стал Дамир Зибиров. За игру он отдал 5 голевых передач и набрал 20 очков.

Сейчас островная команда будет готовиться к матчу Суперлиги против ижеского клуба "Купол-Родники". Напомним, что эта встреча состоится в Южно-Сахалинске 26 февраля.

- Слабых соперников в финале увидеть просто невозможно. После игры в раздевалке поговорили с ребятами. Все, конечно, расстроены. Сделаем выводы из поражения и продолжим бороться в Суперлиге, - отмечает после матча главный тренер баскетбольной команды ПСК "Сахалин" Сергей Гришаев.