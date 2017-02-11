Две тонны санкционных продуктов уничтожены в Южно-Сахалинске

В Сахалинской области за время действия специальных экономических мер проверили порядка 530 объектов торговли и детских образовательных учреждений. Выявлено и уничтожено более двух тонн санкционной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Два случая завоза запрещенного продовольствия были выявлены в 2016 году по линии контроля территориального управления Россельхознадзора. Товар был изъят и уничтожен на южносахалинском полигоне ТБО. Это две партии польских яблок, а также мясопродукция без сопроводительных ветеринарных документов.

Должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности. В 2017 году подобных фактов не зафиксировано.