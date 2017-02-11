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Две тонны санкционных продуктов уничтожены в Южно-Сахалинске

Две тонны санкционных продуктов уничтожены в Южно-Сахалинске

Это две партии польских яблок и мясо

В Сахалинской области за время действия специальных экономических мер проверили порядка 530 объектов торговли и детских образовательных учреждений. Выявлено и уничтожено более двух тонн санкционной продукции.  Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Два случая завоза запрещенного продовольствия были выявлены в 2016 году по линии контроля территориального управления Россельхознадзора. Товар был изъят и уничтожен на южносахалинском полигоне ТБО. Это две партии польских яблок, а также мясопродукция без  сопроводительных ветеринарных документов.

Должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности. В 2017 году подобных фактов не зафиксировано.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:00 +1
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Комментарии
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marrozz Online
Написано сегодня, в 11:04
пшехи негодуют))
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0
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SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 11:04
Ну да, по другому то распорядиться не Судьба..
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Triton
Написано сегодня, в 11:19
SWATIMYR, китайские яблоки "полезнее" - даже разрезанные месяц лежат в тепле и не портятся, ни один микроб ни бактерия на них не зарятся
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0
Triton
Написано сегодня, в 11:20
SWATIMYR, и "наши"окорочка, нашприцованные водой в полвеса, тоже замечательны
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0
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Klukva_Vik Online
Написано сегодня, в 11:28
Triton, а зачем вы яблоки разрезаными храните?
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+1
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 11:48
Могли бы скотине скормить яблоки .. ..Больше пользы было бы...
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