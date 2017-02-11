Конкурс снежный фигур проведет сахалинский зоопарк

Сахалинский зоопарк предлагает принять участие в ежегодном фестивале снежных фигур. Пройдет он на центральной аллее зоопарка 26 февраля в 13.00 в последний день Масленицы. Участники должны принести лопаты и ведра для ваяния скульптур, краски и декор для их украшения, а так же 50 рублей в качестве платы за вход, сообщает пресс-служба зоопарка.

Участников фестиваля ждут викторины, призы и подарки, а чтобы не замерзали, организаторы напоят вкусным горячим чаем.