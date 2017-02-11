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Конкурс снежный фигур проведет сахалинский зоопарк

Конкурс снежный фигур проведет сахалинский зоопарк

Он пройдет 26 февраля, в последний день Масленицы

Сахалинский зоопарк предлагает принять участие в ежегодном фестивале снежных фигур. Пройдет он на центральной аллее зоопарка 26 февраля в 13.00 в последний день Масленицы. Участники должны принести лопаты и ведра для ваяния скульптур, краски и декор для их украшения, а так же 50  рублей в качестве платы за вход, сообщает пресс-служба зоопарка.

Участников фестиваля ждут викторины, призы и подарки, а чтобы не замерзали, организаторы напоят вкусным горячим чаем.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:37 +2
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