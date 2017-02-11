Сахалинские власти предлагают использовать рыбопромысловые участки для развития аквакультуры

На РПУ, где сейчас идет только добыча лосося предлагается устроить "пастбища" морского гребешка, трепанга и устриц

Сахалинские власти готовят законопроект, который позволит использовать рыбопромысловые участки в целях развития аквакультуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Об этом губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко сообщил, выступая в ходе состоявшегося в Москве заседания правительственной подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. В ближайшее время подготовленный документ будет внесен в Государственную Думу.

В настоящее время примерно половину рыбы, потребляемой в мире, дает аквакультура. В то же время на Дальнем Востоке, на долю которого приходится более 60 процентов продукции российского рыбного хозяйства, только один процент акватории предоставлен в пользование бизнесу, обозначил проблему Юрий Трутнев. При ежегодной добыче около 3,1 миллиона тонн рыбы производится всего 6,6 тысячи тонн продукции аквакультуры.

В ходе заседания генеральный директор «Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей Чекунков представил проект создания автоматизированной информационной системы с картой доступных участков аквакультуры. Она позволит инвесторам отбирать и получать участки в упрощенном режиме. Заявка предпринимателя будет автоматически попадать в Росрыболовство. Это ведомство после одобрения правительственной подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока утвердит границы участка, и выставит его на электронный аукцион через интернет-сервис фонда. Участники подкомиссии поручили фонду и Росрыболовству ускорить создание механизма предоставления участков, включая корректировку нормативной базы.

Задача – в текущем году выставить на аукцион не менее 30 процентов потенциально перспективных для развития аквакультуры участков на территории Дальнего Востока.

В Сахалинской области ситуация с развитием аквакультуры имеет свои особенности, отметил, выступая на совещании, Олег Кожемяко. В островном регионе на большей части выделенных ранее промысловых участков ведется только добыча лосося. Она продолжается всего около полутора месяцев. Все остальное время года участки никак не используются. Между тем, многие из них вполне пригодны, в частности, для пастбищного разведения гидробионтов.

- Необходимо внести изменения в законодательство, чтобы можно было более эффективно использовать ранее предоставленные под промышленное рыболовство участки и развивать на них аквакультуру, - сказал Олег Кожемяко.

Также Олег Кожемяко предложил в целях развития отечественного судостроения освободить новые предприятия отрасли от некоторых обременительных платежей. По его мнению, это позволит уравнять их стартовые возможности с заграничными конкурентами.

- Сегодня цена оборудования – рыбопоискового, навигационного, обрабатывающего, холодильного - составляет 60-70 процентов от стоимости строительства промыслового судна, - сказал Олег Кожемяко. - Поэтому решение о предоставлении льгот по поставкам оборудования станет хорошим подспорьем для наших судостроителей. Это даст возможность снизить конечную стоимость судов и, соответственно, уменьшить финансовую нагрузку на рыбаков.

Эту идею сахалинского губернатора также поддержали участники совещания.