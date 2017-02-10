Самый богатый выбор женихов в Сахалинской области – в Курильске

В Сахалинской области на 1000 мужчин приходится 1081 женщина (в РФ - 1158, в ДВФО – 1082). Число женщин преобладает в городах - 1104 дам на тысячу кавалеров. В селах соотношение следующее – 987 представителей слабого пола на тысячу пола сильного. Но эта закономерность наблюдается не во всех районах. Например, в Анивском, Макаровском, Северо-Курильском, Смирныховском, Южно-Курильском городских округах на тысячу мужчин женщин приходится меньше. А в Курильском городском округе – всего 486 женщин на 1000 мужчин. У курильчанок самые лучшие шансы на замужество среди всех женщин, живущих в дальневосточном регионе.

В возрасте 35-39 лет расхождения в соотношении полов уравниваются, и, начиная с 40 лет, отмечается численное превышение женщин над мужчинами. С возрастом эта разница все более увеличивается, причем в городской местности – в большей степени. Такое неблагоприятное соотношение полов сложилось из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин.

Средний возраст представителей сильного пола, проживающих в Сахалинской области, составляет 36 лет (по России 36,8 года, по ДВФО – 35,4 года).

Из родившихся малышей более половины (51%) – мальчики.

Занято в различных видах экономической деятельности 52% мужчин от общего числа занятых в экономике области. Традиционно мужскими являются такие виды деятельности, как строительство – 87%, добыча полезных ископаемых 77%, транспортная сфера и связь – 77%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 69%, в обрабатывающих производствах – 63%, в государственном управлении задействовано 57% мужчин. Средний возраст работающих мужчин – 40 лет, из них имеют как высшее, так и среднее профессиональное образование – 48%.

В Сахалинской области проживает 234 тысячи мужчин, что составляет 48% от общего числа жителей. Из общего числа мужчин 66% - мужчины трудоспособного возраста. На долю юношей до 16 лет приходится 20%, в возрасте старше трудоспособного проживает 14% мужского населения. Такая информация содержится в докладе Сахалинстата, который подготовлен к 23 февраля.

На конец 2016 года в службе занятости состояло на учете 2 тысячи официально зарегистрированных безработных, из них 52% - мужчины.