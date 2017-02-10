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Самый богатый выбор женихов в Сахалинской области – в Курильске

Самый богатый выбор женихов в Сахалинской области – в Курильске

Там на 1000 мужчин приходится всего 486 женщин

В Сахалинской области на 1000 мужчин приходится 1081 женщина (в РФ - 1158, в ДВФО – 1082). Число женщин преобладает в городах - 1104 дам на тысячу кавалеров. В селах соотношение следующее – 987 представителей слабого пола на тысячу пола сильного. Но эта закономерность наблюдается не во всех районах. Например, в Анивском, Макаровском, Северо-Курильском, Смирныховском, Южно-Курильском городских округах на тысячу мужчин женщин приходится меньше. А в Курильском городском округе – всего 486 женщин на 1000 мужчин. У курильчанок самые лучшие шансы на замужество среди всех женщин, живущих в дальневосточном регионе.

В возрасте 35-39 лет расхождения в соотношении полов уравниваются, и, начиная с 40 лет, отмечается численное превышение женщин над мужчинами. С возрастом эта разница все более увеличивается, причем в городской местности – в большей степени. Такое неблагоприятное соотношение полов сложилось из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин.

Средний возраст представителей сильного пола, проживающих в Сахалинской области, составляет 36 лет (по России 36,8 года, по ДВФО – 35,4 года).

Из родившихся малышей более половины (51%) – мальчики.

Занято в различных видах экономической деятельности 52% мужчин от общего числа занятых в экономике области. Традиционно мужскими являются такие виды деятельности, как строительство – 87%, добыча полезных ископаемых 77%, транспортная сфера и связь – 77%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 69%, в обрабатывающих производствах – 63%, в государственном управлении задействовано 57% мужчин. Средний возраст работающих мужчин – 40 лет, из них имеют как высшее, так и среднее профессиональное образование – 48%.

В Сахалинской области проживает 234 тысячи мужчин, что составляет 48% от общего числа жителей. Из общего числа мужчин 66%  - мужчины трудоспособного возраста. На долю юношей до 16 лет приходится 20%, в возрасте старше трудоспособного проживает 14% мужского населения. Такая информация содержится в докладе Сахалинстата, который подготовлен к 23 февраля.

На конец 2016 года в службе занятости состояло на учете 2 тысячи официально зарегистрированных безработных, из них 52% - мужчины.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:18 +4
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 10:28
потому что на 10 девчёнок по статистике 9 ребят.)))
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+3
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 10:29
Добрый человек, они просто капризные, в театре пишут как полюбить кого попало http://astv.ru/club/blog/omshik/LqJuyEweG0i8Me_-PW..
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+2
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:38
"Там на 100 мужчин приходится всего 486 женщин"
наверное на 1000?!
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+3
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 10:39
Неее,не поеду на Курилы
Лучше уж они к нам.
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+5
Ярославчик
Написано сегодня, в 11:01
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+2
Ярославчик
Написано сегодня, в 11:02
Да уж. Выбор у Мужиков Итурупа невелик.
Зато девушкам повезло, на одну курильчанку-два парня.
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+2
VULKAN
Написано сегодня, в 11:06
Написано: "Такая информация содержится в докладе Сахалинстата, который подготовлен к 213 февраля."

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+2
Любовь Барабашова
Написано сегодня, в 11:18
VULKAN, ))) спасибо
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+1
katenok1183
Написано сегодня, в 12:04 Отредактированно сегодня, в 12:04
Пост про мужчин,в предверии 23 февраля
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0
Berta
Написано сегодня, в 13:46
Мужики на Курилах залетные гастеры, и их численность всегда меняется. Как и количество женского населения. Потому как Курилы - месть для работы, а не для жизни и размножения.
Но Сахалинстату спасибо. Как бы мы без него жили-то?
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0
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