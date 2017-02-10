Toyota Allion сгорела в Южно-Сахалинске

Фото Младена Ириолова

Сообщение о том, что в Южно-Сахалинске на улице Комсомольской горит Toyota Allion, поступило в оперативные службы сегодня, 17 февраля примерно в 03:40.

К приезду первого пожарного расчета машина горела открытым пламенем. Сильнее всего пострадал моторный отсек.

Владелица "Тойоты" предполагает, что это месть бывшего мужа. С ее слов, он угрожал женщине, царапал машину. Правда мужчина вечером 16 февраля улетел с Сахалина. Но автомобилистка не исключает, что супруг попросил кого-то спалить ее машину.