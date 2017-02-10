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Toyota Allion сгорела в Южно-Сахалинске
Фото Младена Ириолова

Toyota Allion сгорела в Южно-Сахалинске

Владелица предполагает, что это месть бывшего мужа

Сообщение о том, что в Южно-Сахалинске на улице Комсомольской горит  Toyota Allion, поступило в оперативные службы сегодня, 17 февраля примерно в 03:40. 

К приезду первого пожарного расчета машина горела открытым пламенем. Сильнее всего пострадал моторный отсек. 

Владелица "Тойоты" предполагает, что это месть бывшего мужа. С ее слов, он угрожал женщине, царапал машину. Правда мужчина вечером 16 февраля улетел с Сахалина. Но автомобилистка не исключает, что супруг попросил кого-то спалить ее машину. 

Галерея
Toyota Allion сгорела в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Toyota Allion сгорела в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Toyota Allion сгорела в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Toyota Allion сгорела в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Toyota Allion сгорела в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Toyota Allion сгорела в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Toyota Allion сгорела в Южно-Сахалинске, Фото: 7
Toyota Allion сгорела в Южно-Сахалинске, Фото: 8
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Toyota Allion сгорела в Южно-Сахалинске
Автор: Младен Ириолов, сегодня, в 10:26 +5
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 10:29
ну как то подло такое делать...зачем?..
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+5
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:33 Отредактированно сегодня, в 10:33
Добрый человек, сейчас некоторые "мужчины" ни чем не брезгуют. Разве Мужчина будет угрожать женщине и портить ее имущество...
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+5
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 10:38
Добрый человек, хоть как-то укусить
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+5
serega81
Написано сегодня, в 10:38
Если улетел,значит 100% не он.Может сигналка замнкнула? А если кто то из друзей поджег то это конкретная уголовщина- заказчик и исполнитель налицо
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+5
Stage
Написано сегодня, в 10:42
Паранойя женская
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 11:19
Stage, нынешние "рыцари" способны на все
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+1
katenok1183
Написано сегодня, в 12:01
Мда..повезло с мужем...Нужно срочно нацрать ему в почтовый ящик пока он улетел с Сахалина,по приезду его будет ждать сюрприиииз
А вообще он ненормальный раз бабу в покое не может оставить. Мог запросто кого-то приободрить на это дело
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+1
Online
znakhar Online
Написано сегодня, в 13:28
Красавчег так вам и надо!
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0
Olga_ys
Написано сегодня, в 14:44
В последнее время слишком часто машины гореть начали. Страшно.
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0
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