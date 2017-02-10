Новым художником Чехов-центра стал номинант «Золотой маски»

Кирилл Пискунов оформил более 100 спектаклей не только в России, но и за рубежом

Занять должность главного художника сахалинского театра приглашен дипломант многих Международных и Российских театральных фестивалей, дважды номинант на высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой Софит» художник-постановщик Кирилл Пискунов. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Кирилл окончил Среднюю художественную школу им. Б. В. Иогансона при Академии Художеств СССР в Ленинграде, в 1992 году окончил Постановочный факультет Ленинградского института Театра, Музыки и Кинематографии им. Н. К. Черкасова (курс Геннадия Сотникова) по специальности художник-постановщик. С 1993 по 1997 год работал техническим директором в Малом драматическом театре -Театр Европы. С 1997 года – художник-постановщик в таких театрах как: ТЮЗ им. Брянцева, «Приют комедианта» и Санкт-Петербургский Мюзик-Холл. С 2005 года - главный художник Новосибирского театрального института и Новосибирского театра «Старый дом», Волгоградского Молодежного театра.

В качестве художника-постановщика Кирилл Пискунов оформил более 100 спектаклей не только в России, но и за рубежом (Стокгольм, Таллинн. Токио, Сеул). В 2015 году был выдвинут на соискание Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа художника в музыкальном театре» за мюзикл «Вий» в Новосибирском театре музыкальной комедии. Является членом Союза художников России и Союза театральных деятелей России.

Первое знакомство Кирилла Пискунова с цехами и отделами сахалинского театра произошло во время проведения аттестации работников, где он выступил членом комиссии. По словам главного художника, первые впечатления о Чехов-центре самые положительные: «Это работающий, ухоженный театр, где трудятся профессионалы. Полную оценку деятельности я смогу дать, когда столкнусь с людьми непосредственно в работе. Надеюсь, что мой наработанный опыт и знания будут полезны сотрудникам цехов Чехов-центра».