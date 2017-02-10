Метели накроют Сахалин на выходных

kremgimnaziya.ucoz.ru

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», днем 18 февраля и днем 19 февраля на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского и Углегорского районов ожидается сильная метель, с видимостью менее 500 м, ветер 33 м/с (ураган), сильный снег (7-19 мм за 12 часов).

Кроме того, днем 18 февраля и ночью 19 февраля на территории Томаринского, Холмского и Невельского районов прогнозируется усиление ветра 23-28 м/с, метель. 18 февраля на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского районов прогнозируются сильные осадки (7-19 м/с за 12 часов), усиление ветра 20-25 м/с, метель.

На Курильских островах также будет отмечаться снег, местами метели, штормовой ветер. Температура ночью и днем -1…-6°.

В понедельник 20 февраля ветер и метели начнут ослабевать. На Сахалин и Курильские острова распространится холодная арктическая воздушная масса. До середины недели погода будет спокойной, преимущественно без осадков, похолодает. Температура ночью на севере Сахалина -15…-20°, в долинах до 27° мороза, на юге -13…-18°; днем на севере -5…-10°, на юге -2…-7°. На Курильских островах температура также понизится на 5-7°.

В праздничные дни 23-24 февраля на севере области погода существенно не изменится. А на юг Сахалина и южную часть Курильских островов будет оказывать влияние циклон, смещающийся по Японскому морю в восточном направлении. Влияние циклона будет небольшим, но все же, на юге области будет идти небольшой снег, усилится ветер до 12-17 м/с, возможно ощущение слабой метели. Температура воздуха ночью повысится на 3-5°, днем останется в прежних значениях.

В областном центре 18 февраля ожидается небольшой снег. Днем слабая метель. Температура ночью -9…-11°, днем -5…-7°. В воскресенье 19 февраля сохранится временами небольшой снег, ночью слабая метель. Температура ночью -9…-11°, днем -4…-6°.