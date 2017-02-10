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Легковой автомобиль снес остановку в Корсакове
фото очевидцев

Легковой автомобиль снес остановку в Корсакове

Водитель скрылся с места происшествия

Сегодня утром, 17 февраля на улице Нагорной в Корсакове легковой автомобиль снес остановку. Это произошло в районе дома №5.

"Я гладила белье, когда услышала звук удара. Посмотрела в окно, оказалось, что легковой автомобиль врезался в остановку. Из машины вышел молодой парень, он поправил оторвавшийся бампер, тут же сел обратно в автомобиль и уехал в сторону супермаркета "Фортуна", - рассказала astv.ru очевидец происшествия. 

Разыскивают ли сотрудники правоохранительных органов протаранивший остановку автомобиль - уточняется.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:15 0
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 15:18
вот так вот, бампер поправил и дальше поехал, как ни в чем не бывало.
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