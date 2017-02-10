Шесть рыбаков вызволяют спасатели с оторвавшейся льдины

фото и видео очевидцев

К ним вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского АСЦ МЧС России с 2 спасателями на борту

В 14:05 17 февраля оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в заливе Мордвинова в районе села Охотское на отошедшей от берега части припая остались рыбаки-любители (по предварительной информации – восемь человек).

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области, немедленно в район происшествия выдвинулись спасатели из Центральной спасательной станции села Охотское в количестве 4 человек с плавсредством. Из Южно-Сахалинска выехала дежурная смена спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. Полякова в составе 6 человек с необходимым снаряжением и лодкой и оперативная группа Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

В настоящее время сотрудники ГИМС с берега проводят оповещение с помощью дымовых шашек и громкоговорителей. Рыбаки с помощью спасателей переходят на берег с неразрушенных участков прибрежного льда.

В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского АСЦ МЧС России с 2 спасателями на борту.

Несмотря на предупреждение об активно разрушающемся припае, которое распространило Сахалинское УГМС еще 15 февраля, граждане продолжают пренебрегать своей безопасностью. Главное управление МЧС России призывает рыбаков ответственнее относиться к своей жизни, и не подвергать ее неоправданному риску.

Сообщаем также, что в предстоящие выходные – 17, 18 февраля, сохраняется крайне высокая опасность выхода на лед на юго-восточном побережье острова Сахалин (Корсаковский, Долинский, Макаровский районы). В указанных районах продолжится дробление льда под воздействием штормового ветра и проникающих волн зыби.

В 14.27 к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационного центра МЧС России с двумя спасателями и необходимым снаряжением на борту.

По уточненным данным, на льдине 8 рыбаков.