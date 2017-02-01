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Южносахалинцев призывают не реагировать на листовки о замене счетчиков на воду
geektimes.ru

Южносахалинцев призывают не реагировать на листовки о замене счетчиков на воду

Некоторые организации таким образом выманивают деньги у доверчивых горожан

Сахалинская коммунальная компания сообщает, что организация «Единая городская служба установки счетчиков воды» не относится к муниципальным службам и городским предприятиям, оказывающим коммунальные услуги. Их извещения содержат недостоверную информацию, которая вводит горожан в заблуждение.

«Извещения», которые распространяются по жилым домам, доводят до сведения, что приборы учета воды имеют межповерочный интервал и, якобы, нуждаются в метрологической поверке, сообщается и о, якобы, «утвержденном графике проведения коллективной поверки приборов учета воды в доме». Указывается срок, в который будут производиться работы.

Извещения оформляются в виде официального документа, снабжены штрих кодом, содержат ссылки на законодательные акты и информацию о повышении тарифов, не всегда, кстати, соответствующую действительности. Также на дверях подъездов и информационных досках вывешиваются объявления о плановых заменах и поверках индивидуальных приборов учета. Для убедительности приводятся названия организаций, предлагающих вышеуказаные услуги: ООО «УчетСервис», ООО «Учетсервис», «Единый городской центр обслуживания ЖКХ» и «Единая городская служба установки счетчиков воды». Эти фирмы не имеют аккредитации на производство работ по поверке приборов учета и не относится к муниципальным службам.

Чаще всего на такую уловку попадаются законопослушные пенсионеры, которые спешат заменить прибор учета. С потребителями заключаются «договоры» и «акты», фактически не обязывающие исполнителя ни к чему. Люди платят порядка 5000 рублей за замену счетчика, хотя возможно достаточно было просто провести его поверку специализированной организацией. Отметим, сроки поверки указаны в техпаспортах ИПУ. На Сахалине распространены счетчики холодной и горячей воды с шестилетним периодом поверки и сроком службы в 12 лет. Кроме того, собственнику придется заплатить еще и за самовольный демонтаж приборов учета и нарушение контрольных пломб АО «СКК», поскольку такие действия расцениваются как вмешательство третьих лиц в работу прибора учета.

Таким образом, «Единая городская служба установки счетчиков воды» вынуждает человека заплатить трижды: за ненужную замену счетчиков, за начисление по нормативу в десятикратном размере (за самовольное вмешательство) и за переопломбировку по демонтированному прибору учета в размере 1300 рублей. Опломбирование прибора учета производится исключительно контролером АО «СКК», который оформляет соответствующий акт. Плата за это не взимается.

Отметим, что такая «схема» по выманиванию денег у населения в сфере оборудования жилых помещений индивидуальными приборами учета используется не только в Южно-Сахалинске, но и в других городах России, сообщает пресс-служба Сахалинская коммунальная компания.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:09 +3
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Комментарии
Online
О™оРоЗоК Online
Написано сегодня, в 17:18
В смысле не реагировать?А прокуратура на что?Привлечь этих "благотворителей"и дело в шляпе!
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+2
senchick
Написано сегодня, в 17:24
А на листовки о замене приборов электроучета на суммы такие-то реагировать????
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0
Online
Сергей Морозов Online
Написано сегодня, в 17:47
Блин он потек и у меня выманили 950 рублей за ремонт
Очень хотели счетчик поменять
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0
Igor71
Написано сегодня, в 17:56
Так эти "деятели" ещё и по телефону звонят. Я их посылал по дальше.
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0
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