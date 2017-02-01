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Ревнивый сахалинец зарезал собутыльника

Ревнивый сахалинец зарезал собутыльника

Несмотря на то, что удар пришелся на руку, пострадавший скончался от сильной кровопотери

7 февраля в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 39а по проспекту Победы областного центра обнаружено тело 45-летнего мужчины без определенного места жительства с признаками насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, по данному факту следственным отделом по Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ.

По подозрению в совершении этого преступления задержан 35-летний уроженец села Чапаево Корсаковского района. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 6 февраля подозреваемый вместе со своей сожительницей пришли в гости к ранее знакомой женщины. Компания выпивала спиртное. Позже к ним присоединился со своим алкоголем потерпевший.

Во время пьянки между мужчинами возник конфликт на почве ревности, гость сходил на кухню, взял нож, подошёл к сидящему на диване потерпевшему и нанес ему 1 удар в руку, при этом повредив лучевую артерию, из-за чего у последнего открылось сильное кровотечение.

Хозяйка квартиры стала оказывать первую помощь гостю, а подозреваемый вместе со своей сожительницей пошли на кухню спать. Проснувшись ночью, они обнаружили потерпевшего на полу в зале. Мужчина не подавал признаков жизни.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:16 +1
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 17:19
В очередной раз доказано:синька-.......дальше сами знаете
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+3
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 17:22
****** пьянь! А почему скорую не вызвали!?!??!?! Спасли бы жизнь человеку!
А что сразу за нож хвататься!? по синей лавочке все супер герои.
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+2
KAK_TO_TAK
Написано сегодня, в 17:43
"Хозяйка квартиры стала оказывать первую помощь гостю, а подозреваемый вместе со своей сожительницей пошли на кухню спать."
Это не синька, это урод какой то уже, с сожительницей вместе!
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+3
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 17:54
синяки...
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+1
alex8665
Написано сегодня, в 18:01
чуть что...сразу за нож!
,зарезал!-руку отрубить!изнасиловал-кастрировать!!!синяки-безмозглые!
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