Ревнивый сахалинец зарезал собутыльника

Несмотря на то, что удар пришелся на руку, пострадавший скончался от сильной кровопотери

7 февраля в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 39а по проспекту Победы областного центра обнаружено тело 45-летнего мужчины без определенного места жительства с признаками насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, по данному факту следственным отделом по Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ.

По подозрению в совершении этого преступления задержан 35-летний уроженец села Чапаево Корсаковского района. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 6 февраля подозреваемый вместе со своей сожительницей пришли в гости к ранее знакомой женщины. Компания выпивала спиртное. Позже к ним присоединился со своим алкоголем потерпевший.

Во время пьянки между мужчинами возник конфликт на почве ревности, гость сходил на кухню, взял нож, подошёл к сидящему на диване потерпевшему и нанес ему 1 удар в руку, при этом повредив лучевую артерию, из-за чего у последнего открылось сильное кровотечение.

Хозяйка квартиры стала оказывать первую помощь гостю, а подозреваемый вместе со своей сожительницей пошли на кухню спать. Проснувшись ночью, они обнаружили потерпевшего на полу в зале. Мужчина не подавал признаков жизни.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.