В конфликте двух сахалинских компаний пришлось разбираться полиции

Сегодня днем, 8 февраля на входе в здание компании "Сахалинморнефтемонтаж" (СМНМ) разгорелся скандал. Охрана отказалась выпускать из помещения арендаторов - строительную компанию "Сахмонтажпроект".

"Мы признаем, что по вине заказчика, вовремя невыплатившего нам деньги, мы на месяц задержали арендную плату. За это "Сахалинморнефтемонтаж" полностью лишил офисы электроснабжения. Наша работа встала. На официальное письмо СМНМ мы ответили, что погасим задолженность. Но работу останавливать нельзя, а как что-то делать, если техника не работает? На время мы нашли другой офис. Сегодня должны были туда переехать, но на пути у нас встали охранники СМНМ. Мы не выносили из здания имущество "Сахалинморнефтемонтажа", только свое. Но нам не давали выйти, отпихивали и оскорбляли. При том, когда включалась камера мобильного телефона, разговор становился более культурным. Руководство нашей компании забрали в полицию, чтобы оформить заявление на незаконное задержание. Пока руководства нет - конфликт охраны СМНМ и сотрудников нашей фирмы продолжается", - говорят в "Сахмонтажпроекте".

Между тем, как сообщил корреспонденту astv.ru юрист компании «Сахалинморнефтемонтаж», ничего особенного в офисном здании на улице Достоевского сегодня не произошло, «просто люди не хотят отдавать долги».

«Предприятие, с которым у нас был заключен договор на аренду помещения, задолжало нам три миллиона рублей. После наших многочисленных требований погасить задолженность, представители компании ООО СМК «B3» перезаключили с нами договор на другое юридическое лицо – «Сахалинмонтажпроект». И обещали заплатить уже со счетов этой компании. Но вместо выполнения своих обязательств накопили еще 900 тысяч рублей долга.

Мы подготовили и направили им дополнительное соглашение, по которому обязали их рассчитаться и впредь работать с нами по предоплате. Однако представители компании-должника дали ответ, что никакого допсоглашения не получали. Тогда мы были вынуждены выписать им уведомление о съезде в пятидневный срок. После этого со стороны должников произошла попытка вывоза бытовой техники из помещения офиса. Подчеркну, что Гражданский кодекс РФ позволяет арендодателю удерживать имущество арендатора в случае просрочки внесения арендной платы (ч1. ст. 359 ГК РФ). Тем более, что срок действия договора с арендатором у нас истек 31 января.

По поводу отключения света могу сказать, что это не было направлено на блокирование работы предприятия-должника. В здании проводилась плановая замена кабеля – технические работы.

Мы намерены обратиться в суд с требованием погасить все задолженности двух аффилированных друг в друга компаний и введением обеспечительных мер по их счетам», - говорят в СМНМ.

В "Сахмонтажпроекте" аффилированность фирм отрицают.