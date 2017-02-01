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Бросить курить сахалинцам помогают кислородом, вибромассажем и ароматерапией

Бросить курить сахалинцам помогают кислородом, вибромассажем и ароматерапией

В области ищут новые формы работы с желающими отказаться от табака

В Сахалинской области планируется расширить масштаб оказания помощи тем, кто решил отказаться от табака.

Как сообщают в региональном министерстве здравоохранения, в региональной программе уже принимают участие несколько медицинских учреждений. В их числе и областной наркологический диспансер, в отделении профилактики разработан специальный курс реабилитации. Специалисты помогают правильно выбрать мотивацию и предлагают пройти курс оздоровительных процедур.

- К нам изначально обращаются люди с мотивацией – отказаться от табака, наша задача её усилить. Отказ от сигарет  не вызывает никаких негативных последствий. При этом человек с каждым днём будет чувствовать себя лучше. Никотиновая ломка – это придуманный термин. В большей степени это психологически запрограммированное убеждение в том, что ему будет плохо. Но есть обратный процесс – самовнушение в позитивном ключе, когда человек говорит себе, что он может легко отказаться от употребления табака, – поделился наблюдениями от опыта работы медицинский психолог Алексей Ларионов.

Сейчас курс реабилитации в учреждении проходят 15 человек, три месяца они плотно общаются с психологом, наркологом, посещают различные процедуры. Здесь широко применяется кислородная терапия. Кислород обладает успокоительным эффектом, что позволяет зависимым людям легче пережить стресс. Это основная причина «срыва» для желающих бросить курить.

- Приятно вместо табачного дыма вдыхать чистый кислород, прямо чувствуешь, как лёгкие очищаются, – рассказал один из борцов с курением.

Ещё у посетителей популярна СПА-капсула, используется несколько запрограммированных режимов работы: антистрессовые, восстановительные, релаксационные, детоксикационные. Организм прогревается тёплым и ионизированным воздухом с применением масел, вибромассажа и ароматерапии. 

- Процедура способствует выведению из организма токсинов и шлаков. Органы и ткани лучше снабжаются кислородом, начиная от сердца и заканчивая мелкими капиллярами, – объяснила врач Сахалинского  областного наркологического диспансера Ольга Шилова. – Для того, чтобы пройти реабилитационный курс, надо обратиться к нам, в отделение профилактики наркологического диспансера на улице Горького 12-А. Не обязательно бросать курить перед первым походом к врачу, некоторые делают это постепенно. Один из моих пациентов бросил через три дня. 

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Бросить курить сахалинцам помогают кислородом, вибромассажем и ароматерапией, Фото: 1
Бросить курить сахалинцам помогают кислородом, вибромассажем и ароматерапией, Фото: 2
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Бросить курить сахалинцам помогают кислородом, вибромассажем и ароматерапией
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:19 0
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Комментарии
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О™оРоЗоК Online
Написано сегодня, в 18:22 Отредактированно сегодня, в 18:25
А цену можно озвучить?А то может и не стоит бросать!

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