Бросить курить сахалинцам помогают кислородом, вибромассажем и ароматерапией

В Сахалинской области планируется расширить масштаб оказания помощи тем, кто решил отказаться от табака.

Как сообщают в региональном министерстве здравоохранения, в региональной программе уже принимают участие несколько медицинских учреждений. В их числе и областной наркологический диспансер, в отделении профилактики разработан специальный курс реабилитации. Специалисты помогают правильно выбрать мотивацию и предлагают пройти курс оздоровительных процедур.

- К нам изначально обращаются люди с мотивацией – отказаться от табака, наша задача её усилить. Отказ от сигарет не вызывает никаких негативных последствий. При этом человек с каждым днём будет чувствовать себя лучше. Никотиновая ломка – это придуманный термин. В большей степени это психологически запрограммированное убеждение в том, что ему будет плохо. Но есть обратный процесс – самовнушение в позитивном ключе, когда человек говорит себе, что он может легко отказаться от употребления табака, – поделился наблюдениями от опыта работы медицинский психолог Алексей Ларионов.

Сейчас курс реабилитации в учреждении проходят 15 человек, три месяца они плотно общаются с психологом, наркологом, посещают различные процедуры. Здесь широко применяется кислородная терапия. Кислород обладает успокоительным эффектом, что позволяет зависимым людям легче пережить стресс. Это основная причина «срыва» для желающих бросить курить.

- Приятно вместо табачного дыма вдыхать чистый кислород, прямо чувствуешь, как лёгкие очищаются, – рассказал один из борцов с курением.

Ещё у посетителей популярна СПА-капсула, используется несколько запрограммированных режимов работы: антистрессовые, восстановительные, релаксационные, детоксикационные. Организм прогревается тёплым и ионизированным воздухом с применением масел, вибромассажа и ароматерапии.

- Процедура способствует выведению из организма токсинов и шлаков. Органы и ткани лучше снабжаются кислородом, начиная от сердца и заканчивая мелкими капиллярами, – объяснила врач Сахалинского областного наркологического диспансера Ольга Шилова. – Для того, чтобы пройти реабилитационный курс, надо обратиться к нам, в отделение профилактики наркологического диспансера на улице Горького 12-А. Не обязательно бросать курить перед первым походом к врачу, некоторые делают это постепенно. Один из моих пациентов бросил через три дня.