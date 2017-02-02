Островные тхэквондисты апробируют новые правила на первенстве России

15 февраля в Анапе стартует первенство России тхэквондо WTF среди молодежи до 21 года. Среди его участников будут пять представителей Сахалинской области, а старший тренер сборной команды островного региона Денис Ким приглашен на соревнования в роли главного арбитра.

Егор Усов из Корсакова выступит в весовой категории до 58 кг. Невельчанка Александра Яковлева заявлена в вес до 57 кг. Вместе с ними в Анапу отправляются южносахалинцы Дмитрий Купреев (до 54 кг), Лим Де Сен (до 58 кг) и Александра Яковлева (до 49 кг).

- Это будут первые соревнования, которые пройдут по новым правилам, введенным в действие с 1 января 2017 года. Изменения коснулись как системы начисления баллов, так и фиксации нарушений. На мой взгляд, теперь бои будут более зрелищными и динамичными, и наши ребята одними из первых в стране испытают это на себе, - пояснил Денис Ким.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.