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День зимних видов спорта отметят на Сахалине 12 февраля
ВДНХ

День зимних видов спорта отметят на Сахалине 12 февраля

Соревнования пройдут на нескольких площадках областного центра

12 февраля Сахалинская область отметит День зимних видов спорта, приуроченный к третьей годовщине со дня открытия ХХII Олимпийских  и Паралимпийских зимних игр в Сочи. Праздник стал традиционным и проводится ежегодно.

В этот раз День зимних видов спорта стартует с открытия трамплина «К-70» после реконструкции. Торжественная церемония начнется в 12:00 часов. В ней примут участие воспитанники школы зимних видов спорта и почетные гости. Спортсмены совершат первые прыжки и откроют первенство Сахалинской области по прыжкам на лыжах с трамплина.

В 13:30 часов на ледовом катке «Медик» состоится товарищеский матч по хоккею с мячом. Планируется, что вместе с мальчишками на лед выйдут и хоккеисты взрослой ночной хоккейной лиги против дворовой команды «Южный 41».

После встречи всех участников ждет мастер-класс по хоккею от спортсменов профессионального спортивного клуба «Сахалин». Гостям и спортсменам, чтобы согреться, предложат горячий чай и вкусные пирожки.

В 14:00 часов на горе Парковой в областном центре начнутся финальные состязания финала Кубка России по сноуборду в дисциплинах «биг-эйр» и «слоуп стайл». Сахалинцы смогут увидеть экстремальные трюки от спортсменов со всех регионов страны.

В 18:30 часов ледовый дворец «Кристалл» приглашает жителей и гостей города на дискотеку на льду. Организаторы подготовили конкурсы и подарки, и всё это под зажигательные ритмы и световое шоу.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:05 0
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