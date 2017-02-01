День зимних видов спорта отметят на Сахалине 12 февраля

ВДНХ

12 февраля Сахалинская область отметит День зимних видов спорта, приуроченный к третьей годовщине со дня открытия ХХII Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи. Праздник стал традиционным и проводится ежегодно.

В этот раз День зимних видов спорта стартует с открытия трамплина «К-70» после реконструкции. Торжественная церемония начнется в 12:00 часов. В ней примут участие воспитанники школы зимних видов спорта и почетные гости. Спортсмены совершат первые прыжки и откроют первенство Сахалинской области по прыжкам на лыжах с трамплина.

В 13:30 часов на ледовом катке «Медик» состоится товарищеский матч по хоккею с мячом. Планируется, что вместе с мальчишками на лед выйдут и хоккеисты взрослой ночной хоккейной лиги против дворовой команды «Южный 41».

После встречи всех участников ждет мастер-класс по хоккею от спортсменов профессионального спортивного клуба «Сахалин». Гостям и спортсменам, чтобы согреться, предложат горячий чай и вкусные пирожки.

В 14:00 часов на горе Парковой в областном центре начнутся финальные состязания финала Кубка России по сноуборду в дисциплинах «биг-эйр» и «слоуп стайл». Сахалинцы смогут увидеть экстремальные трюки от спортсменов со всех регионов страны.

В 18:30 часов ледовый дворец «Кристалл» приглашает жителей и гостей города на дискотеку на льду. Организаторы подготовили конкурсы и подарки, и всё это под зажигательные ритмы и световое шоу.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области