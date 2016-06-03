Двум сахалинским девочкам нужна помощь

4-летней Насте Сафоновой и 7-летней Милане Швецовой очень нужна помощь земляков. В клиниках России готовы оказать помощь двум больным девочкам, но на это нужны большие деньги, которых у сахалинских семей нет.

"Семь лет борьбы за возможность быть обычным ребенком, за то, что большинству из нас просто дано от рождения... преодолевая последствия диагноза: ДЦП, спастическая диплегия, задержка моторного развития. Массажи, ЛФК, иглоукалывание и одна операция. Милана научилась сидеть, вставать, идти, держась за опору. 21 февраля этого года дочке предстоит операция на правую ножку, а, возможно, и на левую в Кургане в Российском научном центре «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г. А. Илизарова. После снятия гипса на протяжении послеоперационного периода ей необходима реабилитация для разработки ножек. Всё эти трудности предстоит пройти Милане, чтобы дальше учиться ходить, и не потерять всё то, чему она уже научилась", - рассказывает мама Миланы Елизавета.

Напомним, у семилетней Миланы Швецовой ДЦП, гемипаретическая форма, задержка моторного развития, сходящееся косоглазие, укорочение правой ноги на 0,5 см, признаки нестабильности в сегменте С2-С3, незначительного гипертонуса кивательной мышцы.

Врачи дают обнадеживающие прогнозы, благодаря реабилитации ребенок может научиться самостоятельно ходить.

Необходимая сумма на лечение Миланы Швецовой: 367 600 руб. Собрано: 83514 руб.48 коп. Осталось собрать: 284 085 руб. 52 коп.

Срок сбора - до 6 марта 2017 г.

4-летней Насте Сафоновой врачи поставили диагноз — выраженная задержка моторного и психоречевого развития, агенезия мозолистого тела. В подробном клиническом диагнозе перечислены множество синдромов. Настя лечится с рождения, ребенок-инвалид состоит на учете у невролога, проходит реабилитацию в центре "Преодоление".

"В прошлом году Настя прошла патогенетический восстановительный курс лечения в медицинском центре "Клиника Мельниковой Е.А." в Москве. После этого у дочки улучшилось состояние здоровья, она стала более подвижной, сама может садиться, произносит больше звуков, у нее улучшился аппетит. Но она не стоит, не ходит и не разговаривает", - рассказывает мама Насти - Елена.

В Москве снова ждут девочку на лечение. Готовы принять ребенка 2 июня этого года. На медпомощь необходимо собрать 218 тыс. 907 рублей.

Реквизиты для помощи Милане

отделение Сбербанка 8567

БИК 040813608

ИНН 7707083893

КПП 650102001

К/сч 30101810600000000608

Лицевой счет : 40817810750342172422

Карта Сбербанка России :4276 5000 2352 2806

При подключенной услуге "Мобильный банк": СМС на номер 900 с текстом: Перевод 4276 5000 2352 2806 ваша сумма.

Получатель: Швецова Елизавета Евгеньевна

Реквизиты для помощи Насте

отделение Сбербанка 8567

БИК 040813608

ИНН 7707083893

К/сч 30101810600000000608

Лицевой счет : 40817810850340380938

Карта Сбербанка России 4276 5000 1653 8660

К карте привязан номер 89632899637

Получатель: Сафонова Елена Юрьевна

Документы, подтверждающие необходимость сбора средств, есть в распоряжении редакции.