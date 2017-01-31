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Жителей Корсакова приглашают познакомиться с мини-автомобилями

Жителей Корсакова приглашают познакомиться с мини-автомобилями

Около 114 экспанатов выставлены в музее портового города

Передвижная выставка из частной коллекции «Автомобиль на ладони» открылась в «Корсаковском историко-краеведческом музее». Необычную коллекцию в преддверии Дня защитника Отечества жителям и гостям портового города представил южносахалинец Владимир Абращев, сообщает пресс-служба администрации портового города.

Миниатюрные автомобили, всего 114 экземпляров, включая спецтехнику, уютно расположились в выставочных витринах корсаковского музея. Все модели в масштабе 1:43, соответствуют оригиналам. Представленные модели отражают историю российского автопрома от СССР до наших дней и легко помещаются на ладони.

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Автомобили Владимира Абращева увлекали всегда, особенно автомобили советского периода. Каждая модель интересна, есть модели автомобилей, которые использовались для съемок известных фильмов «Кавказская пленница», «Берегись автомобиля», «Место встречи изменить нельзя» и многих других. Также на выставке широко представлены тракторы, экскаваторы и  автомашины, обслуживающие жилищно-коммунальное хозяйство, например,  ГАЗ-53 – пескоразбрасыватель, ГАЗ-3307 – машина поливомоечная и так далее.  Широко представлены легенды советского автопрома: запорожец «Горбатый» и «Ушастый», УАЗ-452  «Юность» и «Буханка», автомобиль ГАЗ-13 «Чайка», ГАЗ М-1 «Эмка» и многие другие автомашины.

Выставка будет работать до конца февраля. Для детей дошкольного и школьного возраста подготовлено также музейное занятие «Веселый светофор», на котором в доступной интерактивной форме детям напомнят о правилах дорожного движения.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:34 +2
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Комментарии
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 10:40
Машинки, мечта детства))
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+2
Online
Crysis Online
Написано сегодня, в 11:39
а я такие собирал в своё время, целая коллекция была
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+1
Jumper
Написано сегодня, в 14:35
Надо заставить владельцев мини машинок поставить на них мини ЭРУ Глонассик
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