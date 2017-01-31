Жителей Корсакова приглашают познакомиться с мини-автомобилями

Передвижная выставка из частной коллекции «Автомобиль на ладони» открылась в «Корсаковском историко-краеведческом музее». Необычную коллекцию в преддверии Дня защитника Отечества жителям и гостям портового города представил южносахалинец Владимир Абращев, сообщает пресс-служба администрации портового города.

Миниатюрные автомобили, всего 114 экземпляров, включая спецтехнику, уютно расположились в выставочных витринах корсаковского музея. Все модели в масштабе 1:43, соответствуют оригиналам. Представленные модели отражают историю российского автопрома от СССР до наших дней и легко помещаются на ладони.

Автомобили Владимира Абращева увлекали всегда, особенно автомобили советского периода. Каждая модель интересна, есть модели автомобилей, которые использовались для съемок известных фильмов «Кавказская пленница», «Берегись автомобиля», «Место встречи изменить нельзя» и многих других. Также на выставке широко представлены тракторы, экскаваторы и автомашины, обслуживающие жилищно-коммунальное хозяйство, например, ГАЗ-53 – пескоразбрасыватель, ГАЗ-3307 – машина поливомоечная и так далее. Широко представлены легенды советского автопрома: запорожец «Горбатый» и «Ушастый», УАЗ-452 «Юность» и «Буханка», автомобиль ГАЗ-13 «Чайка», ГАЗ М-1 «Эмка» и многие другие автомашины.

Выставка будет работать до конца февраля. Для детей дошкольного и школьного возраста подготовлено также музейное занятие «Веселый светофор», на котором в доступной интерактивной форме детям напомнят о правилах дорожного движения.