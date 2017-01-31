Еще один участок взлетно-посадочной полосы отремонтируют в аэропорту Южно-Сахалинска

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Он был сдан в эксплуатацию еще в 2000 году

АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» продолжает работу по модернизации воздушной гавани. В 2017 году планируется продолжить оснащение технической базы предприятия и провести капитальный ремонт некоторых объектов. Для реализации этих планов у предприятия появились финансовые возможности в связи с переходом «под крыло» правительства Сахалинской области.

В текущем году продолжается приведение в порядок существующего здания аэровокзала, продолжится работа в секторах международных и внутренних воздушных линий. Кроме того, ежегодно в аэропорту проходит ремонт периметрового ограждения, а также зданий и сооружений, в которых работает персонал и находится техника.

В летний период 2017 года будет проведен капитальный ремонт устаревших тепловых сетей предприятия, работы закончатся до начала следующего отопительного сезона. Оборудование в котельной будет заменено на более экономичное и эффективное. Максимальное внимание в аэропорту уделяется экономии топливно-энергетических ресурсов. Планируется, что если газ из магистрального газопровода придет в район Хомутово, предприятие в обязательном порядке будет вести работу по газификации котельной. Поэтому сейчас все работы по замене оборудования ведутся с учетом перспективного перевода на газ.

За счет внутренних средств предприятия продолжается работа по обустройству внутриаэропортовой сети оптико-волоконной связи, что повысит скорость обмена данными и с учетом приобретения элементов оборудования увеличит производительность вычислительной сети предприятия. Проведенная работа призвана повысить коммуникации и эффективность систем видеонаблюдения и видеофиксации по новым требованиям, предъявляемым к аэропорту.

В текущем году при наличии внешних источников финансирования планируется построить крытую стоянку для хранения новой снегоуборочной техники. Как показал опыт, хранение техники в безгаражном режиме снижает эффективность ее применения, повышает износ деталей и время подготовки техники для борьбы со снегом. Строительство крытой стоянки со специализированным автомоечным комплексом позволит достичь поставленных задач по максимальному ускорению сроков подготовки аэродрома к полетам в периоды снегопада. Строительство гаража для 18 единиц техники планируется начать и закончить в летний период 2017 года.

В текущем году планируется продолжить оснащение светосигнального оборудования с целью повышения категории аэропорта до II категории по классификации ИКАО. Цель этого мероприятия – возможность обеспечения полетов в более сложных метеоусловиях, если сейчас горизонтальная видимость на взлетно-посадочной полосе для выполнения полетов – это 1000 метров, то при переходе на II категорию ИКАО возможно уменьшить этот показатель до 500–600 метров. С взлетно-посадочной полосой аэропорта «Южно-Сахалинск», которая имеет базовую ширину 45 метров, достичь повышения до III категории практически невозможно, учитывая конструктивное решение, заложенное в ее основание изначально. Для III категории ширина полосы должна быть 60 метров.

«Если к нам пойдет наплыв грузовых и пассажирских самолетов за счет увеличения туристического потока, то сразу после завершения мероприятий по оборудованию аэропорта до 2 категории стоит задуматься и начать движение в сторону строительства новой взлетно-посадочной полосы. Со строительством новой полосы, существующая ВПП будет переведена в статус магистральной рулежной дорожки, что также важно для повышения пропускной способности именно самой полосы», – прокомментировал генеральный директор АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Никита Полонский.

Кроме доработки светосигнальной системы планируется капитальный ремонт покрытия участка ВПП, сданного в эксплуатацию в 2000 году. Предстоит замена железобетонных плит покрытия в виду крайней степени их износа. Работы планируется выполнять ночью без ограничения полетов в дневное время. Стоит отметить, существующую взлетно-посадочную полосу аэропорта планируется оснастить системой раннего предупреждения обледенения. Крупные зарубежные и основные российские аэропорты, которые эксплуатируют данное оборудование, отмечают снижение объемов расходов антигололедного реагента после внедрения данных систем на своих аэродромах. Кроме предупреждения гололеда, установка оборудования способна положительно повлиять на экономику предприятия за счет снижения расходов на закупку и доставку противоголедного реагента.

Главное мероприятием, запланированным на 2017 год, станет усиление покрытий перрона и мест стоянок. Слой бетона, который планируется уложить в усиление перрона, будет составлять около 30 сантиметров, в зависимости от участка. Одновременно с этим планируется начать возведение нового аэровокзала, непосредственно примыкающего к этим площадям. Благодаря предстоящим изменениям, аэропорт сможет применять иные технологии обслуживания пассажиров с помощью установки/применения телетрапов.

Работа по усилению перрона и мест стоянок самолетов завершает реализацию проекта «Модернизация международного аэропорта «Южно-Сахалинск», взявшую начало в 2006 году. Самая активная и дорогая часть работ проекта была выполнена на протяжении последних трех-четырех лет.

Аэропорт «Южно-Сахалинск» развивается с учетом последних тенденций и передовым опытом в индустрии авиаперевозок, включая авиационную безопасность, качество обслуживания пассажиров и авиакомпаний, сообщает пресс-служба воздушной гавани Южно-Сахалинска.