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Шесть дополнительных камер видеонаблюдения появятся на дорогах Южно-Сахалинска
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Шесть дополнительных камер видеонаблюдения появятся на дорогах Южно-Сахалинска

Они заработают с 6 февраля

УГИБДД УМВД России по Сахалинской области информирует участников дорожного движения о том, что с 6 февраля текущего года вводятся в эксплуатацию 12 стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, расположенных на следующих местах:

  • Южно-Сахалинск, перекресток ул.Комосмольской-ул.Пуркаева;
  • Южно-Сахалинск, ул.Комсомольская, 198;
  • Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 27;
  • Южно-Сахалинск, ул.Ленина, 302 (детская областная больница);
  • Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул.Советская, 91 (СОШ №31);
  • Южно-Сахалинск, автодорога на Аэропорт (ЗАО «ТОК»);
  • Автомобильная дорога Южно-Сахалинск – Оха 15 км (п.Березняки);
  • Автомобильная дорога Южно-Сахалинск – Холмск 7 км (п.Троицкое);
  • Автомобильная дорога Южно-Сахалинск – Корсаков 15 км (Олимпия);
  • Корсаков, ул.Вокзальная, 21;
  • Корсаков, ул.Южно-Сахалинская, д.5;
  • Корсаков, ул.Советская-пер.Молодежный.

Источник: УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:50 +1
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Комментарии
nikolayppu
Написано сегодня, в 14:43
Теперь сотрудников ГИБДД вообще не увидим на дорогах.
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0
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KAK_TO_TAK Online
Написано сегодня, в 14:46
Вот такие радары надо ставить для гонщиков!
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+2
Online
KpeIIkue_opexu Online
Написано сегодня, в 15:28
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