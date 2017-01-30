Шесть дополнительных камер видеонаблюдения появятся на дорогах Южно-Сахалинска

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УГИБДД УМВД России по Сахалинской области информирует участников дорожного движения о том, что с 6 февраля текущего года вводятся в эксплуатацию 12 стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, расположенных на следующих местах: