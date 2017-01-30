Холмчанин сядет в тюрьму на два года за избиение жены

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Холмский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Суд установил, что 27 октября 2016 года подсудимый в ходе ссоры с женой умышленно нанес удары кулаком по ее лицу и телу, в результате чего потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.



Суд мужчину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.