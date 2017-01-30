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Холмчанин сядет в тюрьму на два года за избиение жены
tvc.ru

Холмчанин сядет в тюрьму на два года за избиение жены

Приговор суда в законную силу не вступил

Холмский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). 

Суд установил, что 27 октября 2016 года подсудимый в ходе ссоры с женой умышленно нанес удары кулаком по ее лицу и телу, в результате чего потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. 

Суд мужчину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:15 +2
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Комментарии
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:20
правильно. не фиг руками махать!
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+3
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PATRO Online
Написано сегодня, в 14:27
Masenkaya, ....исключительно ногами!
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0
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:30
PATRO, и ногами тоже не надо)
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0
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KAK_TO_TAK Online
Написано сегодня, в 14:50
Masenkaya, а чем же тогда? махать?
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+1
Еще 2 комментария
Добрый человек
Написано сегодня, в 14:21
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 14:21
Времена когда муж воспитывал жену в сарае прошли. Теперь , чемодан вокзал, прощай любофь.
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0
disa
Написано сегодня, в 14:22
Суд мужчину? Интересно получается )))
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+2
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:20
disa,
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0
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PATRO Online
Написано сегодня, в 14:31
Вот такая любоФФ.
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+3
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Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 14:48
Стремный мужик!
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+3
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Black65 Online
Написано сегодня, в 15:05
Русалка Обыкновенная, такой и замечание не сделаешь
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+2
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Black65 Online
Написано сегодня, в 15:05
Русалка Обыкновенная, такой и готовить сам будешь
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+2
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Black65 Online
Написано сегодня, в 15:06
Русалка Обыкновенная, от такой просто так не уйдешь
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+2
Еще 8 комментариев
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serega81 Online
Написано сегодня, в 14:57
А как же фраза-бьет значит любит?
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 15:04
serega81, Как бы его невылюбили там куда его отправят.....
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serega81 Online
Написано сегодня, в 15:06
KsuKsu, да не,не та статья....
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0
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 15:05
Очередной кухонный боец.... Учитывая предыдущие комментарии думаю слава Богу меня муж не любит
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:26
Предположу, что он ее бил и раньше... Но пока не дошло до "тяжкого вреда здоровью", никто и не чесался, возможно и сама жена.
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