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Жителям Поронайска грозит пять лет тюрьмы за браконьерство
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Жителям Поронайска грозит пять лет тюрьмы за браконьерство

Трое мужчин выловили горбуши на 700 тысяч рублей

Прокуратурой Сахалинской области направлено в суд уголовное дело по обвинению жителей Поронайска в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

Органом предварительного расследования установлено, что с 16 по 17 августа 2016 года подсудимые по предварительному сговору с бывшим сотрудником ФГБУ «Государственный заповедник Поронайский» на территории названного заповедника в устье реки Котиковой при помощи запрещенного орудия лова – ставной сети и моторной лодки незаконно добыли 710 экземпляров горбуши, причинив водным биологическим ресурсам ущерб в размере 728 772 рублей.

В ходе расследования причиненный ущерб обвиняемыми возмещен в полном объеме.

За совершение данного преступления подсудимым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В ближайшее время они предстанут перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:15 +1
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Сахалинская областьПоронайскзаповедникрека Котиковая
Прочее
горбушабраконьеры
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Комментарии
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 13:22
По ходу опять показательная "казнь"!Не повезло мужчинам.
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+4
AX9566
Написано сегодня, в 13:55
PATRO, ставной сети и моторной лодки
Чё не повезло то? На пособие по безработице приобрели? Сомневаюсь...
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0
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 13:58
AX9566, ...считать чужие деньги-грех (в простонародье зависть)
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+1
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 13:24
Один хвост на тыщу тянет? Что то с ценами у них не то....
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+2
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 13:53
вы за убийство даете 3 года! а за браконьерство 5 лет!
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+2
Online
yur Online
Написано сегодня, в 15:22
Ущерб возместили и всё равно в тюрьму? На государственные харчи? Вот что значит у государства украсть. Отдерут со всех сторон. Надо было на миллиард наловить, меньше бы дали. Примеры уже есть у лесных родственников.
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+1
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