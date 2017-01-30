Жителям Поронайска грозит пять лет тюрьмы за браконьерство

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Прокуратурой Сахалинской области направлено в суд уголовное дело по обвинению жителей Поронайска в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

Органом предварительного расследования установлено, что с 16 по 17 августа 2016 года подсудимые по предварительному сговору с бывшим сотрудником ФГБУ «Государственный заповедник Поронайский» на территории названного заповедника в устье реки Котиковой при помощи запрещенного орудия лова – ставной сети и моторной лодки незаконно добыли 710 экземпляров горбуши, причинив водным биологическим ресурсам ущерб в размере 728 772 рублей.

В ходе расследования причиненный ущерб обвиняемыми возмещен в полном объеме.

За совершение данного преступления подсудимым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В ближайшее время они предстанут перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.