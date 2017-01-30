«Горный воздух» изменил график работы

Фото Артема Удодова

В пятницу, субботу и воскресенье спортивно-туристический комплекс будет работать до 22:00

С сегодняшнего дня, 3 февраля, спортивно-турист ический комплекс «Горный воздух» будет работать до 22:00. Руководители комплекса учли пожелания сахалинцев и увеличили рабочее время на 1 час. К тому же для удобства отдыхающих открылась дополнительная касса – на верхней площадке СТК.

- Наплыв туристов не падает даже в будние дни. На горе постоянно катаются любители горнолыжного спорта, сноуборда. Большое количество спортсменов и просто гуляющих. Многие высказывали предложения о продлении рабочего дня. Решили пойти навстречу нашим посетителям, – отметил директор по развитию Хиун Ким.

Продление работы канатной дороги связано еще и с тем, что на юго-западном склоне СТК «Горный воздух» появилось постоянное освещение. Здесь установлено 122 опоры. Общая протяженность трассы составила 4,2 км, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.