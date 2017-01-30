«Горный воздух» изменил график работы
В пятницу, субботу и воскресенье спортивно-туристический комплекс будет работать до 22:00
С сегодняшнего дня, 3 февраля, спортивно-турист
- Наплыв туристов не падает даже в будние дни. На горе постоянно катаются любители горнолыжного спорта, сноуборда. Большое количество спортсменов и просто гуляющих. Многие высказывали предложения о продлении рабочего дня. Решили пойти навстречу нашим посетителям, – отметил директор по развитию Хиун Ким.
Продление работы канатной дороги связано еще и с тем, что на юго-западном склоне СТК «Горный воздух» появилось постоянное освещение. Здесь установлено 122 опоры. Общая протяженность трассы составила 4,2 км, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.