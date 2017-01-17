Автомошенники, от действий которых пострадали сахалинцы, предстанут перед судом в Хабаровске

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По поддельным документам они продали дальневосточникам 18 иномарок на 7,5 млн рублей

В Хабаровске направлено в суд уголовное дело по фактам мошенничеств, совершённых организованной группой, занимавшейся продажей неликвидных автомобилей. За несколько месяцев подельники продали жителям Дальнего востока 18 иномарок общей стоимостью более 7,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, в хабаровскую полицию обратился житель краевой столицы, который сообщил, что неизвестные обманом продали ему автомобиль за 309 тысяч рублей по поддельным документам. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали организованную группу, причастную к совершению еще 17 аналогичных эпизодов. В ее состав вошли двое хабаровчан 36 и 25 лет.

Злоумышленники приобретали автомобили, привезённые из-за границы на запчасти, нелегально изготавливали технический паспорт, подавали объявление о продаже автомобиля на интернет-сайт.

Подельники соблюдали строгую конспирацию. К примеру, они использовали сим-карты, оформленные на сторонних лиц.

В ходе четко спланированной операции злоумышленники были задержаны стражами правопорядка. Предварительным следствием установлена причастность фигурантов к совершению 18 эпизодов мошенничества, связанных с продажей автомобилей. Общий ущерб потерпевших составил более 7,5 миллиона рублей. Также в ходе следствия был проведен комплекс различных экспертиз, подтверждающих причастность подозреваемых к совершению преступлений. В том числе, дактилоскопические, трасологические, физико-химические и ряд других.

Потерпевшими в этом уголовном деле фигурируют жители Сахалинской области, Еврейской Автономной области и Хабаровского края.

Следственным управлением УМВД России по Хабаровскому краю уголовные дела, возбужденные по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодека Российской Федерации «Мошенничество» направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы.

До вынесения приговора обвиняемые будут находиться под домашним арестом.

Напомним, ранее в Хабаровске за аналогичные преступления были задержаны еще три человека, которые по поддельным документам всего за несколько месяцев сбыли жителям Дальнего Востока 27 иномарок на 12 миллионов рублей.