На Итурупе в результате падения снегохода с обрыва погиб человек
Еще один пострадал
В ночь с 1 на 2 февраля, оперативному дежурному поисково-спасательного поступило сообщение о том, что на 18 км автодороги Курильск – вулкан Баранского, с обрыва упал снегоход, сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России. Очевидцы сказали спасателям, что в дтп есть пострадавшие.
Четверо сотрудников Курильского ПСП выехали на автомобиле ГАЗ-3351 «Лось» на поиск пострадавших.
На месте оказалось, что один пострадавший от травм скончался на месте, второй получил незначительные повреждения. Спасатели оказали помощь пострадавшему. Произвели эвакуацию погибшего и транспортировали в Курильскую району больницу.
Комментарии
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 15:28
Соболезнования
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:37
Бедняга... Соболезнования родным и близким
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