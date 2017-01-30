На Итурупе в результате падения снегохода с обрыва погиб человек

В ночь с 1 на 2 февраля, оперативному дежурному поисково-спасательного поступило сообщение о том, что на 18 км автодороги Курильск – вулкан Баранского, с обрыва упал снегоход, сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России. Очевидцы сказали спасателям, что в дтп есть пострадавшие.

Четверо сотрудников Курильского ПСП выехали на автомобиле ГАЗ-3351 «Лось» на поиск пострадавших.

На месте оказалось, что один пострадавший от травм скончался на месте, второй получил незначительные повреждения. Спасатели оказали помощь пострадавшему. Произвели эвакуацию погибшего и транспортировали в Курильскую району больницу.