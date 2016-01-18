Дед Мороз подарил жительнице Корсакова полную кран-балку дров

Об исполнении своего желания у корсаковского «Деда Мороза» попросила и жительница портового города Галина Кожевникова.

Как сообщают в администрации Корсаковского района, письмо пенсионерки нашли в «Ящике желаний». Напомним, его вскрыли в первые январские рабочие дни. Писем, открыток и обращений, как и в прошлом году, набралось более пятидесяти штук. Сейчас желания начали исполняться

В своем письме пенсионерка Галина Кожевникова рассказала о трудной жизненной ситуации. Пенсии женщины не хватило, чтобы запастись «топливом» на зиму, поэтому, чтобы не замерзнуть, ей пришлось разбирать дровяник. Письмо к Деду Морозу с просьбой привезти домой дров Галина Кожевникова написала, как говорят, «на удачу». Каково же было удивление пенсионерки, когда к её дому подъехала груженная рублеными дровами кран-балка.

Стоит отметить, что к исполнению «коммунальных» желаний специалисты администрации округа приступили незамедлительно. Другая их часть исполнится в день празднования Масленицы. Учитывая тот факт, что корсаковцы ждут подарков в преддверии Нового года, третья «Волшебная» акция от Деда Мороза пройдет в декабре 2017 года.