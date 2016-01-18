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Дед Мороз подарил жительнице Корсакова полную кран-балку дров

Дед Мороз подарил жительнице Корсакова полную кран-балку дров

Письмо пенсионерки нашли в «Ящике желаний»

Об исполнении своего желания у корсаковского «Деда Мороза» попросила и жительница портового города Галина Кожевникова.

Как сообщают в администрации Корсаковского района, письмо пенсионерки нашли в «Ящике желаний». Напомним, его вскрыли в первые январские рабочие дни. Писем, открыток и обращений, как и в прошлом году, набралось более пятидесяти штук. Сейчас желания начали исполняться

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В своем письме пенсионерка Галина Кожевникова рассказала о трудной жизненной ситуации. Пенсии женщины не хватило, чтобы запастись «топливом» на зиму, поэтому, чтобы не замерзнуть, ей пришлось разбирать дровяник. Письмо к Деду Морозу с просьбой привезти домой дров Галина Кожевникова написала, как говорят, «на удачу». Каково же было удивление пенсионерки, когда к её дому подъехала груженная рублеными дровами кран-балка. 

Стоит отметить, что к исполнению «коммунальных» желаний специалисты администрации округа приступили незамедлительно. Другая их часть исполнится в день празднования Масленицы. Учитывая тот факт, что корсаковцы ждут подарков в преддверии Нового года, третья «Волшебная» акция от Деда Мороза пройдет в декабре 2017 года.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:40 +3
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Комментарии
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 16:43
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+1
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 16:45
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+2
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 16:46
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 16:56
Очень радует,что помогли женщине!
Дай бог ей здоровья!...
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+4
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 17:07
Молодцы какие))))
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+1
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