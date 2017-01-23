Около 70 сахалинских военных сразились на танках в учебном бою

В Сахалинской области провели учебно-мобилизационный сбор, участие в котором приняли около 70 человек - руководители региональных органов исполнительной власти, местного самоуправления и правительства островного региона, сообщает пресс-секретарь губернатора области.

Обращаясь к участникам сбора, губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что мобилизационная работа - это крайне актуальное направление, и, одновременно, значимый показатель эффективности деятельности органов власти. Он напомнил, что в 2014 году в ходе проверки, островной регион показал невысокие результаты по мобилизационной подготовке. Сейчас работа по этому направлению усилена. В прошлом году в рамках территориальной обороны был проведен ряд масштабных учебно-практических мероприятий. Хорошую оценку ее организации дал в октябре в ходе рабочего визита в регион главнокомандующий сухопутными войсками, генерал-полковни к Олег Салюков.

Олег Кожемяко отметил, что региональные власти наладили тесное взаимодействие с командованием 68-го армейского корпуса и Восточного военного округа. Со своей стороны представители министерства обороны России положительно оценивают результаты работы по повышению качества мобилизационной подготовки области. Недостатки, указанные ранее, были устранены.

- Однако это не значит, что все стоящие перед нами задачи выполнены, - уточнил губернатор. - Они постоянно обновляются. Возникают новые риски и угрозы, к которым необходимо быть готовым. Нам предстоит создать четко отлаженный мобилизационный механизм, который должен работать без сбоев.

В первый день участники сбора проанализировали результаты работы по указанному направлению, подвели итоги призыва граждан на военную службу. Как выяснилось, не все понимают важность мобилизационной работы. Неудовлетворител ьную оценку по итогам 2016 года получили отдельные районы. В результате один из руководителей муниципального звена был уволен.

Утром следующего дня участники сбора, несмотря на разыгравшуюся метель, отправились на военный полигон в селе Троицком Анивского района. Здесь они осмотрели полевой лагерь, готовый к приему призываемых граждан, пребывающих в запасе, потренировались в стрельбе из пистолетов, автоматов, снайперских винтовок, пулеметов, гранатометов. Несмотря на то, что густая пелена снега подчас почти скрывала мишени, результаты оказались довольно высокими. Программа занятий включала также вождение грузовиков и боевой техники. В составе экипажа МТ-ЛБ – многоцелевого транспортера легкого бронированного – губернатор Олег Кожемяко поразил учебные цели с помощью установленного на боевой машине пулемета. Затем он сменил транспортер на танк Т-72Б3.

- Очень хорошие навыки в обращении с оружием и меткую стрельбу продемонстрирова ли люди, прошедшие службу еще в рядах Советской Армии, - отметил Андрей Степанов, полковник, заместитель командира 68-го армейского корпуса по работе с личным составом. По его словам, особенно важно, что учебно-мобилизац ионные сборы помогают наладить тесный контакт между военными и гражданскими властями.

- Полученный в ходе мероприятия опыт, естественно, найдет применение в нашей работе на муниципальном уровне, - отметил глава администрации Томаринского городского округа Александр Кобелев. – Теперь нам будет проще организовывать совместно с военными агитацию молодежи для прохождения контрактной службы, а также проводить учебные мероприятия, упорядочить всю мобилизационную работу.

- Наша деятельность, цель которой – уберечь жителей области от различных природных и техногенных катаклизмов, постоянно пересекается с вопросами мобилизационной готовности, - сказала руководитель агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области Анна Михеева. – Разделять эти понятия нельзя. Поэтому для нас очень важна возможность на практике наладить взаимодействие с военными, чтобы в случае необходимости оказать им помощь.

Завершились практические занятия учебным боем. Используя танки и артиллерию, подразделения 68-го армейского корпуса успешно отразили атаку условного противника. Корректировка огня велась с помощью беспилотного летательного аппарата. Находясь на командном пункте, сотрудники областных и муниципальных властей получили редкую возможность непосредственно наблюдать, как действует система управления огнем в современных условиях.

- Наша задача – при необходимости в установленные сроки выполнить мобилизационные мероприятия, чтобы со своей стороны обеспечить действия военных, - подвел итог сбора Олег Кожемяко. – Я думаю, что благодаря проводимой работе Сахалинская область способна успешно с ней справиться. В настоящее время готовность нашего региона по оценке командования Восточного военного округа находится на хорошем уровне. Усиливаем мы и патриотическую работу с подрастающим поколением. В марте в регионе состоится военно-спортивна я игра «Зарница». Это мероприятие даст нашей молодежи возможность узнать, что такое вооруженные силы, прикоснуться к армейской службе.