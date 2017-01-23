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Сахалинец разбил лобовое стекло автомобиля своей бывшей

Сахалинец разбил лобовое стекло автомобиля своей бывшей

Сумма ущерба превысила шесть тысяч рублей

Мужчина подозревается в умышленном повреждении имущества своей бывшей сожительницы. В ходе предварительного расследования установлена личность подозреваемого в умышленном повреждении имущества 38-летней жительницы планировочного района Луговое. 

Как выяснилось, 39-летний южносахалинец, будучи бывшим сожителем указанной гражданки, на почве личных неприязненных отношений разбил лобовое стекло принадлежащего ей автомобиля иностранного производства. Своими действиями гражданин причинил потерпевшей ущерб на сумму свыше 6 тысяч  рублей.

Заявительница подозревала о причастности указанного лица к содеянному, что и подтвердилось в ходе разбирательства.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:51 +1
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Сахалинская областьЮжно-СахалинскЛуговое
Прочее
сожителиотношениябывшийстеклоавтопорча имуществаместь
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 15:56
ну и зачем?!
А что голову себе не разбил?
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+2
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 16:01
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0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 16:03
Дедушка Мороз, бьет значит статья 111,112,115,116 УК РФ)
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0
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 16:10
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 16:00
что то мужики стали часто мстить бывшим жёнам....))
эпоха мстителей.)))
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+3
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 16:14
Добрый человек, Мое мнения виноваты в любых отношениях оба. семейное могли бы и так разойтись .................................
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 16:02
ну лучше уж стекло, а не лицо)))
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+3
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 16:06
marrozz, лицо походу очканул
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+1
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 16:14
Игорь Иванов, Не достал . наверное живет на 5 этаже
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+1
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 16:32
Интересно полегчало - то хоть????
Себе напакостил больше чем ей
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+5
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 16:40
От это он психанул!
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+3
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