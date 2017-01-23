Сахалинец разбил лобовое стекло автомобиля своей бывшей

Мужчина подозревается в умышленном повреждении имущества своей бывшей сожительницы. В ходе предварительного расследования установлена личность подозреваемого в умышленном повреждении имущества 38-летней жительницы планировочного района Луговое.

Как выяснилось, 39-летний южносахалинец, будучи бывшим сожителем указанной гражданки, на почве личных неприязненных отношений разбил лобовое стекло принадлежащего ей автомобиля иностранного производства. Своими действиями гражданин причинил потерпевшей ущерб на сумму свыше 6 тысяч рублей.

Заявительница подозревала о причастности указанного лица к содеянному, что и подтвердилось в ходе разбирательства.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.