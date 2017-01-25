Администрация Южно-Сахалинска не разрешила провести в областном центре гей-парад

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Шествие и два митинга представители секс-меньшинств хотели провести 10 февраля нынешнего года

Мэрией областного центра принято решение о запрете проведения на территории города шествия и двух митингов представителей меньшинств, пропагандирующих нетрадиционных сексуальные отношения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Напомним, 27 января в администрацию города поступили уведомления с просьбой разрешить проведение данных мероприятий10 февраля нынешнего года.

В официальном ответе администрации Южно-Сахалинска отмечается, что проведение мероприятий в публичных местах в дневное время предполагает наличие доступа к данным местам несовершеннолетних детей. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» органы государственной власти принимают меры по защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

Также в мэрии подчеркивают, что организаторы могут быть привлечены к ответственности о возможном нарушении запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Ответственность за нарушение данного запрета установлена статьей 6.21 Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации.