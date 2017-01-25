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Администрация Южно-Сахалинска не разрешила провести в областном центре гей-парад
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Администрация Южно-Сахалинска не разрешила провести в областном центре гей-парад

Шествие и два митинга представители секс-меньшинств хотели провести 10 февраля нынешнего года

Мэрией областного  центра принято решение о запрете проведения на территории города шествия и двух митингов представителей меньшинств,  пропагандирующих нетрадиционных сексуальные отношения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Напомним,  27 января в администрацию города поступили уведомления с просьбой разрешить проведение данных мероприятий10 февраля нынешнего года.

В официальном ответе администрации Южно-Сахалинска отмечается, что проведение мероприятий в публичных местах в дневное время предполагает наличие доступа к данным местам несовершеннолетних детей. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» органы государственной власти принимают меры по защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

Также в мэрии подчеркивают, что организаторы могут быть привлечены к ответственности  о возможном нарушении запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».  Ответственность за нарушение данного запрета установлена статьей 6.21 Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации.       

Автор: Лиза Ре, вчера, в 20:13 +6
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Комментарии
Игорь Иванов
Написано вчера, в 20:15
Да-да, проводите где-нибудь в Багдаде
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+7
Ярославчик
Написано вчера, в 20:26
Ужас какой.
А кто заявку-то такую подал? Хорошо что не разрешили. А то бы бойню не избежать.
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+9
VULKAN
Написано вчера, в 20:35
Ярославчик, Бойни бы никакой не было... Не допустили бы до такого... Люди у нас воспитанные...
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+6
Nektos
Написано вчера, в 20:41
Ярославчик, да, некий Алексеев активист лгбт. Слава богу не разрешили!!!
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+3
Online
Забанен администрацией Online
Написано вчера, в 21:17
VULKAN, За то знали бы всех "геЙроев" в лицо
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+3
Еще 4 комментария
KsuKsu
Написано вчера, в 20:31
Предлагаю по такому прекрасному поводу провести парад
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+4
Игорь Иванов
Написано вчера, в 20:35
KsuKsu, лесбиянок?
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+6
KsuKsu
Написано вчера, в 20:41
Игорь Иванов, нормальных людей....
Ответить
+4
Nektos
Написано вчера, в 20:42
KsuKsu, я "за"
Ответить
+3
Еще 4 комментария
Online
marrozz Online
Написано вчера, в 20:38 Отредактированно вчера, в 20:41
я ждал этой новости)))а иначе пришлось бы запасаться тухлыми яйцами и гнилыми помидорами...а потом РАССТРЭЛИВАТЬ !!!
300 недоспартанцев, блин!
Позор для наших родителей и детей!!
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+4
lvista
Написано вчера, в 21:44
Эх, а так хотелось поглазеть
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+8
Игорь Иванов
Написано вчера, в 21:47
lvista, любители китайского ксенона
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+4
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 21:53
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+4
lvista
Написано вчера, в 21:57
Василиса_Я ^.^, не, ну а что
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+5
Еще 12 комментариев
Натали)))
Написано вчера, в 21:48
В России не в Европе
трусы примёрзнут к жопе
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+9
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 22:02
Натали))), ахаха
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+5
legkiy
Написано вчера, в 22:24
Натали))), и не только трусы
)))
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+2
Натали)))
Написано вчера, в 22:40
legkiy, ага, и лифчики
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+1
Еще 7 комментариев
Online
PATRO Online
Написано вчера, в 22:41
После таких новостей вспоминается фильм"Беспредел",старый,с Гармашом молодым!И возглас из фильма:"Петухи взбунтовались"
Печально всё это.Что будем лет через 20,когда уже такое вошло в моду?
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+6
Натали)))
Написано вчера, в 22:45
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+3
lvista
Написано вчера, в 22:50 Отредактированно вчера, в 22:50
Натали))), это норма
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+4
Натали)))
Написано вчера, в 22:53
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+6
Еще 1 комментарий
Online
Добрый человек Online
Написано вчера, в 22:57
Запретили,противные...
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+3
Online
Добрый человек Online
Написано вчера, в 22:59
Власти,вы нарушаете права людей!...не даёте выйти на парад лесбиянам!...в суд на вас надо подавать.))))
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+4
Online
marrozz Online
Написано вчера, в 23:52
Добрый человек, а так же аккуратно заносить в блокнотик ники тех, кто активно минусит отписавшихся здесь людей...врага нужно знать хотя бы в лицо...
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 00:31
marrozz,
Лаврэнтий знает всё.))))
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0
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 00:01
А вообще смешно получается в 90-х жили по "уголовным" законам,а теперь "петушиные" внедряют.Страна идиотов!
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+1
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