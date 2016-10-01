Подросток, укравший наркотики, предстанет перед судом в Томари

Воспитанник детдома увидел пакет с дурманом, когда был в гостях у 29-летнего знакомого

Следственным отделом по Томаринскому району СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 229 УК РФ – (хищение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, днем 16 июля 2016 года двое воспитанников Красногорского детского дома находились в гостях у 29-летнего местного жителя. Один из подростков, увидев на подоконнике в зале пакет с растением, содержащим наркотики, похитил его. Потом пакет обнаружила сотрудница детского дома, затем об этом факте стало известно сотрудникам полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.