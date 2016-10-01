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Подросток, укравший наркотики, предстанет перед судом в Томари

Подросток, укравший наркотики, предстанет перед судом в Томари

Воспитанник детдома увидел пакет с дурманом, когда был в гостях у 29-летнего знакомого

Следственным отделом по Томаринскому району СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 229 УК РФ – (хищение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, днем 16 июля 2016 года двое воспитанников Красногорского детского дома находились в гостях у 29-летнего местного жителя. Один из подростков, увидев на подоконнике в зале пакет с растением, содержащим наркотики, похитил его. Потом пакет обнаружила сотрудница детского дома,  затем об этом факте стало известно сотрудникам полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 20:45 0
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Комментарии
Nektos
Написано вчера, в 20:56
А 29-ти летнего интересно привлекут? Что этот пакет у него делал? Сам наверное им подсовывал
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+3
Online
Забанен администрацией Online
Написано вчера, в 21:13
Вот это подстава подстав.
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+1
KiSKa85
Написано вчера, в 21:39
Да уж ....
печаль ...
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0
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано вчера, в 21:45
может он таким поступком хотел спасти 29 летнего знакомого от наркозависимисости.. А вы сразу о плохом....))))
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0
AX9566
Написано вчера, в 21:53
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 229 УК РФ

Дурь легально хранили?
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0
legkiy
Написано вчера, в 22:21
интересно а если украсть наркоту и принести ее в полицию тоже закроют??? в чем тогда правда друзья....
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0
Nochnoy_tranzit
Написано вчера, в 23:11
legkiy, поблагодарят и вернут 20% от находки)))
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано вчера, в 23:16 Отредактированно вчера, в 23:16
как же вам не стыдно,уроды!...у пацана мозгов ещё нет!!!!нашли козла отпущения!!!уже тупо в открытую показываете свою слабость!..свою немощность и ущербность!!! нах вы тогда вообще нужны???вам цuко зарплату подняли,а вы только и можете шпану дёргать,чтобы вас боссы без вазелина на ковер за план не любили....
в миллионый раз убеждаюсь,что остров наш - отдельное государство,где всем всё по..... где свои законы....
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+1
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