Экс-полпред в Сахалинской области Гулий задержан по подозрению в экстремизме

Дело в отношении Виталия Гулия было возбуждено после выхода в свет его книги "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника"

Бывший полномочный представитель президента РФ в Сахалинской области Виталий Гулий задержан в Москве по подозрению в экстремизме. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дагир Хасавов.

"Мой доверитель был снят в аэропорту Домодедово с самолета, следовавшего в Кишинев, а затем задержан. В ближайшее время ему должны предъявить обвинение", - рассказал адвокат.

По словам Хасавова, дело в отношении экс-чиновника было возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") в связи с выходом в свет его книги "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника". Данная статья УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Для справки: По данным Сахалинского избиркома, Виталий Гулий родился 20 мая 1952 года, в селе Медвежье, Углегорского района, Сахалинской области.

Образование высшее. В 1975 году окончил Южно-Сахалинский Государственный пединститут, факультет русского языка и литературы.

В 1994 году – прошел курс повышение квалификации ответственных работников Администрации Президента РФ в Российской Академии Госслужбы при Президенте Российской Федерации.

После окончания Углегорской средней школы с 1969 г. работал электриком на Углегорском хлебокомбинате и до 1975 года на разных должностях предприятий Сахалинской области. После окончания института работал учителем в Краснопольской средней школе и в Углегорской школе рабочей молодежи № 3.

С 1976 по 1977 гг. – служба в рядах Советской Армии.

С 1977 по 1989 гг. – работал корреспондентом, заведующим отделами в газетах «Ленинское слово» (г.Углегорск), «Ударный фронт» (п. Тымовск), «Советский Сахалин» (г. Южно-Сахалинск), «Российская газета». Избирался членом Южно-Сахалинского городского и Сахалинского областного комитетов народного контроля.

В 1989 году избирался народным депутатом СССР, являлся членом Верховного Совета СССР.

С 1991 г. по 1993 г. – представитель Президента РФ в Сахалинской области.

С 1993 г. по 2000 г. – начальник отдела управления администрации Президента РФ, заместитель начальника управления Президента РФ по координации деятельности полномочных представителей Президента РФ в субъектах РФ.

С 2000 г. по 2001 г. – заместитель полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе.

С 2003 г. по 2005 г. – помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Казакова А.И.

С февраля 2006 г. по август 2006 г. – помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Тетерина В.Н.

Награжден двумя государственными наградами: медалью «За отвагу на пожаре», медалью «Защитнику свободной России».