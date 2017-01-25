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Экс-полпред в Сахалинской области Гулий задержан по подозрению в экстремизме

Экс-полпред в Сахалинской области Гулий задержан по подозрению в экстремизме

Дело в отношении Виталия Гулия было возбуждено после выхода в свет его книги "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника"

Бывший полномочный представитель президента РФ в Сахалинской области Виталий Гулий задержан в Москве по подозрению в экстремизме. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дагир Хасавов.

"Мой доверитель был снят в аэропорту Домодедово с самолета, следовавшего в Кишинев, а затем задержан. В ближайшее время ему должны предъявить обвинение", - рассказал адвокат.

По словам Хасавова, дело в отношении экс-чиновника было возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") в связи с выходом в свет его книги "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника". Данная статья УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Для справки: По данным Сахалинского избиркома, Виталий Гулий родился 20 мая 1952 года, в селе Медвежье, Углегорского района, Сахалинской области. 

 Образование высшее. В 1975 году окончил Южно-Сахалинский Государственный пединститут, факультет русского языка и литературы.

В 1994 году – прошел курс повышение квалификации ответственных работников Администрации Президента РФ  в Российской Академии Госслужбы при Президенте Российской Федерации.

После окончания Углегорской средней школы с 1969 г.  работал электриком на Углегорском хлебокомбинате и до 1975 года на разных должностях предприятий Сахалинской области. После окончания института работал учителем в Краснопольской средней школе и в Углегорской школе рабочей молодежи № 3.

С 1976 по 1977 гг. – служба в рядах Советской Армии.

С 1977 по 1989 гг. – работал корреспондентом, заведующим отделами в газетах «Ленинское слово» (г.Углегорск), «Ударный фронт» (п. Тымовск), «Советский Сахалин» (г. Южно-Сахалинск), «Российская газета». Избирался членом Южно-Сахалинского городского  и Сахалинского областного комитетов народного контроля.

В 1989 году избирался народным депутатом СССР, являлся членом Верховного Совета СССР.

С 1991 г.  по 1993 г. – представитель Президента  РФ в Сахалинской области.

С 1993 г. по 2000 г. – начальник отдела управления администрации Президента РФ, заместитель начальника управления Президента РФ по координации деятельности полномочных представителей Президента РФ в субъектах РФ.

С 2000 г. по 2001 г. – заместитель полномочного представителя  Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе.

С 2003 г. по 2005 г. – помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Казакова А.И.

С февраля 2006 г.  по август 2006 г. – помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Тетерина В.Н.

Награжден двумя государственными наградами: медалью «За отвагу на пожаре», медалью «Защитнику свободной России».

Автор: Лиза Ре, вчера, в 19:44 +2
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Комментарии
Reader
Написано вчера, в 20:02
заказуха, как пить дать
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 22:02
Reader, ооочень неудобную книжечку написал... Видать, много компромата собрал. Но в народ пустить не успел. Надо было ему ее хоть в сеть успеть выбросить... Не успел. Хотя... Что там может быть такое, чего наши чиновники стеснялись бы? И ненависть с враждой уже возбуждать не надо, они и так копятся с каждым диким законом и случаем беспредела власти.
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+5
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано вчера, в 20:05
Сейчас забанят лет на пять...((((
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+3
VULKAN
Написано вчера, в 20:19
Дааа... Вот тебе и Юрьев день...
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+2
Nektos
Написано вчера, в 21:01
Да что же такое происходит?! Одних сахалинских чинуш сажают что ли? Один Сахалин погряз в беззакониях?
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 22:03
Nektos, тут наоборот, человек разоблачение чинуш подготовил. А его опередили.
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+2
sahalin
Написано вчера, в 21:15
Мы хлебный край... Тут нужны свои люди...
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+1
lvista
Написано вчера, в 21:41
Написал книжечку...а экспертиза есть уже? Не успели напечатать, уже признали экстремистской ..
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+4
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано вчера, в 21:54
lvista, Конечно есть! как и у Хорошавина суд уже давно был . Признали виновным с конфискацией...((((
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 22:04
lvista, не факт , что прочитать успели. Одного названия хватило.
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+4
lvista
Написано вчера, в 22:12
НюНик_просто_Анна, да нельзя же просто так взять, и по названию признать....экстремизм признают специалисты...экспертизой
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+1
Online
PATRO Online
Написано вчера, в 22:26
Вот он,человек с безупречной карьерой!
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано вчера, в 23:05
Лаврэнтий во всём разберётся.
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0
Ninelia
Написано вчера, в 23:43
Вот тебе и демократия...... Не было и не будет ее у нас.
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0
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