Налоговая взяла пенсии под контроль
До 2017 года этим занимался Пенсионный фонд
В пенсионной системе России в 2017 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодателей.
По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных баллов.
Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26.
Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пенсии в 2017 году составляет 240 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии – пожизненная.
Законодательно продлен на 2017 год и мораторий на формирование пенсионных накоплений из уплачиваемых работодателем страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работников. В очередной раз напомним – это не «заморозка пенсий» и тем более - не «изъятие пенсионных накоплений». Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование полной страховой пенсии. Другими словами, страховая пенсия будет формироваться не из 10% страховых взносов, уплачиваемых работодателем, а из 16%.
Мораторий никак не влияет на возможность перевода имеющихся пенсионных накоплений в управляющие компании, а также их перевода из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Но каждый гражданин должен помнить, что переводить пенсионные накопления от одного страховщика к другому чаще одного раза в пять лет невыгодно, так как этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход.
Функция администрировани
Это не означает, что Пенсионный фонд прекращает взаимодействие с работодателями – за ПФР в части администрировани
Помимо этого, ПФР продолжает администрировать добровольные взносы на страховую и накопительную пенсии. Также за Пенсионным фондом остаются все функции, связанные с персонифицирован
Клиентские службы Пенсионного фонда всегда готовы принять всех желающих, но ПФР сделал так, что сегодня большинство его услуг можно получить через интернет – не выходя из дома. Цель ПФР заключается в том, чтобы людям вообще не надо было приходить в клиентские службы для подачи заявления на какую-либо госуслугу, предоставляемую Пенсионным фондом России. В том числе, каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пенсии через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, там же можно изменить доставщика пенсии.
Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, нужно быть зарегистрированн
В 2017 году Пенсионный фонд продолжит расширять услуги в электронной форме, поэтому перед походом в ПФР все же зайдите на сайт Фонда – с большой долей вероятности вы сможете решить свой вопрос, не посещая клиентскую службу, сообщает пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.
Всё мудряд, мудрят, как бы народ объегорить, не выходя из дома.
Написано: "Это не означает, что Пенсионный фонд прекращает взаимодействие с работодателями – за ПФР в части администрирования остается ряд функций. Среди них все, что связано с периодами до 2017 года: прием и обработка расчетов, камеральные и выездные проверки, возврат излишне уплаченных страховых взносов, списание невозможных к взысканию сумм недоимки – все это остается за ПФР на трехлетний переходный период."
Что, что, а "списание невозможных к взысканию сумм недоимки" это они умеют, так как многие руководители вообще в пенсионный фонд не перечисляли, а письма приходившие из пенсионного фонда о задолженности перечислений откладывали в сторону, из -за этого многим людям стаж работы не был засчитан при начислении пенсий....
В тему.