Налоговая взяла пенсии под контроль

FTimes.ru

В пенсионной системе России в 2017 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодателей.

По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26.

Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пенсии в 2017 году составляет 240 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии – пожизненная.

Законодательно продлен на 2017 год и мораторий на формирование пенсионных накоплений из уплачиваемых работодателем страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работников. В очередной раз напомним – это не «заморозка пенсий» и тем более - не «изъятие пенсионных накоплений». Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование полной страховой пенсии. Другими словами, страховая пенсия будет формироваться не из 10% страховых взносов, уплачиваемых работодателем, а из 16%.

Мораторий никак не влияет на возможность перевода имеющихся пенсионных накоплений в управляющие компании, а также их перевода из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Но каждый гражданин должен помнить, что переводить пенсионные накопления от одного страховщика к другому чаще одного раза в пять лет невыгодно, так как этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход.

Функция администрировани я страховых взносов с 2017 года переходит от Пенсионного фонда России к Федеральной налоговой службе. При этом тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2017 году остается на уровне 22%.

Это не означает, что Пенсионный фонд прекращает взаимодействие с работодателями – за ПФР в части администрировани я остается ряд функций. Среди них все, что связано с периодами до 2017 года: прием и обработка расчетов, камеральные и выездные проверки, возврат излишне уплаченных страховых взносов, списание невозможных к взысканию сумм недоимки – все это остается за ПФР на трехлетний переходный период.

Помимо этого, ПФР продолжает администрировать добровольные взносы на страховую и накопительную пенсии. Также за Пенсионным фондом остаются все функции, связанные с персонифицирован ным учетом пенсионных прав граждан, включая ежемесячную отчетность по работающим гражданам.

Клиентские службы Пенсионного фонда всегда готовы принять всех желающих, но ПФР сделал так, что сегодня большинство его услуг можно получить через интернет – не выходя из дома. Цель ПФР заключается в том, чтобы людям вообще не надо было приходить в клиентские службы для подачи заявления на какую-либо госуслугу, предоставляемую Пенсионным фондом России. В том числе, каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пенсии через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, там же можно изменить доставщика пенсии.

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, нужно быть зарегистрированн ым на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.

В 2017 году Пенсионный фонд продолжит расширять услуги в электронной форме, поэтому перед походом в ПФР все же зайдите на сайт Фонда – с большой долей вероятности вы сможете решить свой вопрос, не посещая клиентскую службу, сообщает пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.