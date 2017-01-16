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Сахалинские биатлонисты вошли в список лидеров «Кубка Анны Богалий»

Сахалинские биатлонисты вошли в список лидеров «Кубка Анны Богалий»

Следующий этап соревнований пройдет в Новосибирске с 5 по 10 февраля

В Магнитогорске завершился первый этап Всероссийских соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий — SKIMIR». В заключительный день соревнований состоялись эстафетные гонки, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. 

Островитянки стали обладателями двух медалей. Виктория Филиппова в составе своей команды заняла первое место, а Олеся Тренихина – третье. Немного не повезло Ярославу Гришину. Его команда финишировала четвертой.

По итогам первого этапа (в зачет шли спринт и индивидуальная гонка) Виктория Филиппова занимает третью строчку турнирной таблицы (девушки 2002 – 2003 г.р.). Олеся Тренихина возглавляет шорт-лист биатлонисток 2004-2005 г.р. А Ярослав Гришин – на третьем месте среди юношей 2004-2005 г.р.

Следующий этап соревнований пройдет с 5 по 10 февраля в Новосибирске. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:38 +2
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Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 09:43
Ура!!!
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