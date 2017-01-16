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Два автомобиля врезались в деревья в Корсакове

Два автомобиля врезались в деревья в Корсакове

Один из водителей пострадал

Авария с участием двух автомобилей произошла сегодня, 22 января, примерно в 19:30 в Корсакове. Как сообщают очевидцы, недалеко от детской больницы седан и грузовой авто врезались в рядом стоящие деревья. 

По сообщению сотрудников ГИБДД, пострадал один из водителей. 

Автомобили получили механические повреждения. Причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

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Два автомобиля врезались в деревья в Корсакове, Фото: 1
Два автомобиля врезались в деревья в Корсакове
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 21:58 +3
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 22:20
Скорейшего выздоровления пострадавшим
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+2
Online
Page85 Online
Написано сегодня, в 23:13
Деревья дорогу перебегали
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0
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 23:28
Скорейшей поправки!
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0
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