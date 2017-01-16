Два автомобиля врезались в деревья в Корсакове

Авария с участием двух автомобилей произошла сегодня, 22 января, примерно в 19:30 в Корсакове. Как сообщают очевидцы, недалеко от детской больницы седан и грузовой авто врезались в рядом стоящие деревья.

По сообщению сотрудников ГИБДД, пострадал один из водителей.

Автомобили получили механические повреждения. Причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.