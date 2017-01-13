Крестный ход в Южно-Сахалинске завершился купанием трех тысяч сахалинцев

Для православных, желающих окунуться в купель, на территории Южно-Сахалинска созданы максимально безопасные и комфортные условия. Традиционным местом массового купания горожан стало озеро Верхнее в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

По словам врио директора учреждения Виктора Калюжного, первых горожан, желающих совершить омовение в специально оборудованной купели, парк принял еще в полночь.

- Была проделана большая работа по подготовке к Крещению. Так, мы впервые обустроили купель в виде креста, на дно уложили деревянное покрытие. Все подходы к месту купания оснастили нескользящим покрытием, организовали раздачу горячего чая желающим. С полуночи у нас организовано дежурство порядка 30 сотрудников парка, а также медиков и спасателей. Все проходит в штатном режиме, без происшествий. По моим подсчетам, в парке окунулись порядка трех тысяч человек. Днем ожидаем не меньше.

Условия, для купальщиков, лично проверила первый вице мэр Южно-Сахалинска Наталия Куприна. Накануне днем она побывала в парке, где оценила готовность купели к принятию православных, а ночью одной из первых окунулась в воды озера Верхнего:

- Я - верующий человек и уже много лет купаюсь на Крещение. Это дает колоссальный заряд энергии и бодрости. Сегодня, 19 января, мы отмечаем очень светлый и радостный праздник, с которым я поздравляю всех жителей нашего города.