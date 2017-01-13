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Крестный ход в Южно-Сахалинске завершился купанием трех тысяч сахалинцев

Крестный ход в Южно-Сахалинске завершился купанием трех тысяч сахалинцев

Возле иордани постоянно дежурят медики и спасатели

Для православных, желающих окунуться в купель, на территории Южно-Сахалинска созданы максимально безопасные и комфортные условия. Традиционным местом массового купания горожан стало озеро Верхнее в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

По словам врио директора учреждения Виктора Калюжного, первых горожан, желающих совершить омовение в специально оборудованной купели, парк принял еще в полночь.

- Была проделана большая работа по подготовке к Крещению. Так, мы впервые обустроили купель в виде креста, на дно уложили деревянное покрытие. Все подходы к месту купания оснастили нескользящим покрытием, организовали раздачу горячего чая желающим. С полуночи у нас организовано дежурство порядка 30 сотрудников парка, а также медиков и спасателей. Все проходит в штатном режиме, без происшествий. По моим подсчетам, в парке окунулись порядка трех тысяч человек. Днем ожидаем не меньше.

Условия, для купальщиков, лично проверила первый вице мэр Южно-Сахалинска Наталия Куприна. Накануне днем она побывала в парке, где оценила готовность купели к принятию православных, а ночью одной из первых окунулась в воды озера Верхнего:

- Я - верующий человек и уже много лет купаюсь на Крещение. Это дает колоссальный заряд энергии и бодрости. Сегодня, 19 января, мы отмечаем очень светлый и радостный праздник, с которым я поздравляю всех жителей нашего города.

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Крестный ход в Южно-Сахалинске завершился купанием трех тысяч сахалинцев, Фото: 1
Крестный ход в Южно-Сахалинске завершился купанием трех тысяч сахалинцев, Фото: 2
Крестный ход в Южно-Сахалинске завершился купанием трех тысяч сахалинцев, Фото: 3
Крестный ход в Южно-Сахалинске завершился купанием трех тысяч сахалинцев, Фото: 4
Крестный ход в Южно-Сахалинске завершился купанием трех тысяч сахалинцев, Фото: 5
Крестный ход в Южно-Сахалинске завершился купанием трех тысяч сахалинцев, Фото: 6
Крестный ход в Южно-Сахалинске завершился купанием трех тысяч сахалинцев, Фото: 7
Крестный ход в Южно-Сахалинске завершился купанием трех тысяч сахалинцев, Фото: 8
Крестный ход в Южно-Сахалинске завершился купанием трех тысяч сахалинцев, Фото: 9
Крестный ход в Южно-Сахалинске завершился купанием трех тысяч сахалинцев, Фото: 10
Крестный ход в Южно-Сахалинске завершился купанием трех тысяч сахалинцев, Фото: 11
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Крестный ход в Южно-Сахалинске завершился купанием трех тысяч сахалинцев
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:42 0
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 15:57

Прям посчитали... На картинке не видно этих 3 тысяч, кроме ряженых попов...

Вот вам Конституция! Все были при деле, при исполнении своих обязанностей, з/п отрабатоли...
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Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 16:09
В два часа ночи окунулась,это называется одной из первых.
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