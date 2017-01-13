Выходить на лед залива Мордвинова крайне опасно

На участке побережья от Лесного до мыса Свободный располагается дрейфующий лед

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 20 января в заливе Мордвинова, на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный ( Корсаковский район) располагается дрейфующий лед.

Выходить на лед крайне опасно. Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке на территории Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

• оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;

• оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;

• телефон доверия МЧС 72-99-99

Источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области