новости
новости
Регистрация
Выходить на лед залива Мордвинова крайне опасно

Выходить на лед залива Мордвинова крайне опасно

На участке побережья от Лесного до мыса Свободный располагается дрейфующий лед

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 20 января  в заливе Мордвинова, на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный ( Корсаковский район) располагается дрейфующий лед.

Выходить на лед крайне опасно. Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке на территории Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

• оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;

• оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;

• телефон доверия МЧС 72-99-99

Источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:51 +1
Другие статьи по темам
Прочее
лед
Популярное на ASTV
Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
Несовершеннолетний житель Смирных зарезал 18-летнего сахалинца
Несовершеннолетний житель Смирных зарезал 18-летнего сахалинца
Партию куриных полуфабрикатов признали опасной сахалинские специалисты
Партию куриных полуфабрикатов признали опасной сахалинские специалисты

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
TROL
Написано сегодня, в 15:14 Отредактированно сегодня, в 15:15
Не понимаю эту зимнюю рыбалку , рисковать ради рыбы...
Ответить
0
Online
agronom Online
Написано сегодня, в 15:29
TROL, а ты не рискуй лови на закрытых водоёмах.
Ответить
0
TROL
Написано сегодня, в 15:46
agronom, дешевле купить...
Ответить
0
Online
agronom Online
Написано сегодня, в 16:05
TROL, прикол не в рыбе а в самой рыбалке.
Ответить
0
Online
agronom Online
Написано сегодня, в 16:04
прикол не в рыбе а в самой рыбалке.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Всего три охинских рыбодобывающих предприятия подали заявки на промышленный лов наваги
Всего три охинских рыбодобывающих предприятия подали заявки на промышленный лов наваги
Крестный ход в Южно-Сахалинске завершился купанием трех тысяч сахалинцев
Крестный ход в Южно-Сахалинске завершился купанием трех тысяч сахалинцев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru