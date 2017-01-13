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Управляющие компании Южно-Сахалинска составили график очистки крыш домов

Управляющие компании Южно-Сахалинска составили график очистки крыш домов

Их работу отслеживают специалисты отдела мониторинга санитарного состояния администрации города

Управляющие компании Южно-Сахалинска обязаны своевременно очищать крыши жилых домов от сосулек. Эту работу ежедневно отслеживают специалисты отдела мониторинга санитарного состояния администрации города.

По информации начальника отдела Ивана Санжарова, на сегодняшний день все управляющие организации имеют договоры с подрядными организациями на привлечение промышленных альпинистов и автовышек, ими представлены графики проведения работ. В первую очередь отрабатывают кровли, где есть угроза схода наледи. В таких случаях УК обязана установить ограждение на опасном участке и незамедлительно приступить к работам, а затем переходить к другим домам.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, сегодня работы идут в соответствии с графиками. Так, например, в планах ООО «ЖЭУ-3» расчистить 15 кровель.

- Мы регулярно проводим мониторинг и смотрим, где наросли сосульки, образовалась наледь или снежная шапка, - рассказывает директор Александр Домарад. - Затем обращаемся к подрядчикам или устраняем их собственными силами. Например, вчера очистили 27 крыш. В период оттепели или снегопадов на один и тот же дом можем выходить практически через день. Всего в нашем ведении 63 дома в районе улиц Поповича, Чехова, Ленина и Сахалинской.

Отметим, очищать крыши административных зданий, торговых объектов -  обязанность собственников. Кроме того, владельцы балконов верхних этажей жилых домов также несут ответственность за своевременное устранение с них сосулек и наледи.

В случае бездействия управляющих организаций или хозяйствующих субъектов горожанам необходимо обращаться в отдел мониторинга санитарного состояния по телефонам: 510-197, 498-660, 498-662, 498-678, 510-198, 510-199, а также в единую дежурно-диспетчерскую службу 112. Здесь же можно оставить информацию о несвоевременной расчистке и противогололедной обработке крылец, придомовых тротуаров и проездов, уборке и вывозе мусора. В случае ненадлежащего исполнения этих требований будут составляться акты для направления в Государственную жилищную инспекцию с целью принятия соответствующих мер и наложения штрафов.   

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:38 +1
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Комментарии
Забанен администрацией
Написано сегодня, в 14:46
Твою ж мать,крыши чистить надо,а не графики составлят!

Этого графографа надо первым на крышу с лопатой загнать!
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+4
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 15:46
Одни дирижёры... Ждут: когда рак на горе свистнет...
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 16:04
поздно пить боржоми когда печень отвалилась
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0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 16:17
Они охренели, что ли? Я плачу ща техобслуживание, конструкцией дома предусмотрена крыша балкона, и я должна ее очищать? Пенсионеры должны это делать, сами?
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0
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 16:26 Отредактированно сегодня, в 16:26
НюНик_просто_Анна, ты не ворчи,где конструкцией предусмотренны крыши над балконами последних этажей,там чистит управляйка. А в старых домах, где балконы застекляли самостоятельно,там собственники квартир должны чистить свои крыши,либо оплачивать работу.
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