На время крестного хода в Южно-Сахалинске ограничат движение
Ограничения продлятся с утра до обеда 19 января
В день празднования Крещения Господня, 19 января, в Южно-Сахалинске будет ограничено движение в восточной части города, сообщает пресс-служба администрации областного центра.
На время формирования колонны крестного хода с 10.00 до 11.00 будет закрыто движение на участке улицы Комсомольской от улицы Хабаровской до Коммунистическог
По окончании мероприятия на озере Верхнем колонна вновь будет сформирована у восточного входа в парк (напротив городского бассейна). Затем Коммунистический проспект и улица Комсомольская до Хабаровской будут перекрыты до возвращения людей в Воскресенский кафедральный собор.
Ориентировочное время завершения ограничений - 13.30. Администрация города просит автомобилистов заранее планировать свой маршрут.
Тут движение на один перекрывают, столько возмущения в людях)))