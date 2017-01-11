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На время крестного хода в Южно-Сахалинске ограничат движение
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На время крестного хода в Южно-Сахалинске ограничат движение

Ограничения продлятся с утра до обеда 19 января

В день празднования Крещения Господня, 19 января, в Южно-Сахалинске будет ограничено движение в восточной части города, сообщает пресс-служба администрации областного центра. 

На время формирования колонны крестного хода с 10.00 до 11.00 будет закрыто движение на участке улицы Комсомольской от улицы Хабаровской до Коммунистического проспекта. В 11.00 шествие направится к озеру Верхнему в городском парке культуры и отдыха им. Ю.Гагарина. На время крестного хода будет перекрыт Коммунистический проспект до улицы Горького, а по мере прохождения людей откроют проезд сначала по Комсомольской, а затем по Коммунистическому проспекту.

По окончании мероприятия на озере Верхнем колонна вновь будет сформирована у восточного входа в парк (напротив городского бассейна). Затем Коммунистический проспект и улица Комсомольская до Хабаровской будут перекрыты до возвращения людей в Воскресенский кафедральный собор.

Ориентировочное время завершения ограничений - 13.30. Администрация города просит автомобилистов заранее планировать свой маршрут.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:41 +1
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Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
Крещениеограничение движения
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Комментарии
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 10:26
Блиииин, на демонстрацию так дружно не ходили, как сейчас на крестный ход. И смех и грех...
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+4
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 10:49
sasch, И на ДЕМОНстрацию ходили, ещё дружней))
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+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 10:59
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, Голос от крестноходцев?
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+2
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 11:25
sasch, Увы. Нет)
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+1
Еще 2 комментария
Bokassa
Написано сегодня, в 11:18
эх вот раньше были крестные ходы, не чета нынешним
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+2
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 11:52
Bokassa, Страшно представить, что бы началось если сейчас такие были. ))
Тут движение на один перекрывают, столько возмущения в людях)))
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