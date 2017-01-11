На время крестного хода в Южно-Сахалинске ограничат движение

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В день празднования Крещения Господня, 19 января, в Южно-Сахалинске будет ограничено движение в восточной части города, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

На время формирования колонны крестного хода с 10.00 до 11.00 будет закрыто движение на участке улицы Комсомольской от улицы Хабаровской до Коммунистическог о проспекта. В 11.00 шествие направится к озеру Верхнему в городском парке культуры и отдыха им. Ю.Гагарина. На время крестного хода будет перекрыт Коммунистический проспект до улицы Горького, а по мере прохождения людей откроют проезд сначала по Комсомольской, а затем по Коммунистическом у проспекту.

По окончании мероприятия на озере Верхнем колонна вновь будет сформирована у восточного входа в парк (напротив городского бассейна). Затем Коммунистический проспект и улица Комсомольская до Хабаровской будут перекрыты до возвращения людей в Воскресенский кафедральный собор.

Ориентировочное время завершения ограничений - 13.30. Администрация города просит автомобилистов заранее планировать свой маршрут.