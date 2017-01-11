новости
новости
Регистрация
Новые автобусные маршруты появились в Холмске

Новые автобусные маршруты появились в Холмске

Сейчас маршрутки №3 и №4-А работают в тестовом режиме с 7:00 до 21:00

С середины января в Холмске заработали два новых автобусных маршрута №3 и №4-А. Они охватили ранее неиспользуемые общественным транспортом участки улиц Победы и Школьной, сообщает пресс-служба администрации портового города. 

- Автобусный парк пополняется новыми современными машинами, - отметил глава Холмской администрации Андрей Сухомесов. - В ближайшее время приобретем дополнительно пять автобусов. Жителям станет более удобно и комфортно добираться до места назначения. А самое главное МУП ЖКХ «Мастер» обеспечит работу общественного транспорта с 6:00 до 22:00 в отличие от ассоциации перевозчиков, которая не удовлетворяет потребности пассажиров в утреннее и вечернее время.

Пока же новые маршруты №3 и №4-А действуют в тестовом режиме и работают с 7:00 до 21:00. По информации директора МУП ЖКХ «Мастер» Владислава Бульвинова, в настоящее время перевозку пассажиров по ним осуществляют три автобуса марки МАЗ-206, готовятся выйти еще два. Вместимость каждого из них 72 человека, в том числе 25 сидячих мест. Современные автобусы соответствуют требованиям программы «Доступная среда».

Запуск маршрута №3 стал возможен после окончания строительства дороги Победы – Адм. Макарова. На ней установлены новые остановочные павильоны. Автобус выходит на линию в 7:15, отправляясь с пл. Ленина. Затем он следует по улицам Советской, Адм. Макарова, Победы и возвращается на площадь. В день автобус совершает 10 рейсов с интервалом 30 минут. С увеличением парка машин он сократится до 15 минут.

Большим пассажирским автобусам мешает совершать развороты и посадку-высадку на остановках оставленный автовладельцами транспорт. Особенно нагло они себя ведут в районе школы №8 и на площади Ленина. По словам исполняющего обязанности заместителя главы администрации по ЖКХ Александра Трощенкова, в ближайшие дни в Холмске заработает эвакуатор и арестплощадка. Водители, паркующие свой автотранспорт не по правилам, будут оштрафованы, а также заплатят за услуги арестплощадки и эвакуатора.

Необходимость более полного транспортного обслуживания южной части Холмска продиктовала и введение кольцевого маршрута №4-А. Он работает с 7:00, начиная движение с ул. Школьной, затем идет через пл. Ленина, по Морской, Советской, а конечная остановка – на ул. 60 лет Октября.

Графики движения и схемы новых маршрутов будут еще дорабатываться и корректироваться, в связи с этим от граждан принимаются предложения и замечания. С ними можно обращаться в МУП ЖКХ «Мастер» или в управление ЖКХ администрации МО "Холмский городской округ".

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:53 +4
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьХолмск
Прочее
автобусымаршруты
Популярное на ASTV
Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
Сахалинская семья, выйдя выгулять собаку, застряла в сугробе на 20 часов
Сахалинская семья, выйдя выгулять собаку, застряла в сугробе на 20 часов
Глыба льда упала на ребенка в Холмске
Глыба льда упала на ребенка в Холмске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:00
А вот не мешало бы заняться и остальными маршрутами, например как 12, стоишь по 15 минут. а подходит одна маршрутка дряхлая, и битком забитая.
А что касается водителей наглых, так это утром посетите Поликлинику №1, там аж 2 знака "остановка и стоянка запрещена", а машины стоят аж по обе стороны дороги. и всем плевать.
Ответить
+2
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 11:07
Masenkaya, знаю, там еще одностороннее движение
Ответить
+1
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 11:18
Ответить
+2
Bokassa
Написано сегодня, в 10:27
а вот не мешало бы всю администрацию (пардоньте) ссаными тряпками погнать на расчистку придомовых территорий от "каши" погнать, т.к. чет смотрю заставить выполнять управляшки их работу власть не в силах
Ответить
+1
Online
Totoshka Online
Написано сегодня, в 11:38
Какой интервал движения у 4а? Если такой же, как у тройки, то со Школьной будет уходить пустым. Кто будет ждать по 30 минут на морозе, когда за 10-15мин. можно пешком спуститься до Гермеса и сесть на другой автобус? Хотя, если интервал сократиться до 15 мин и автобус будет ходить по расписанию, а не абы как, то это значительно облегчит жизнь жителям этой части города.
Ответить
+1
Online
Totoshka Online
Написано сегодня, в 12:12 Отредактированно сегодня, в 12:16
А вообще, когда переехала в Холмск, поразилась маршрутам движения общественного транспорта. Например, никогда не понимала, зачем автобусам разворачиваться на Первомайке? Разве не проще пустить автобус дальше по кольцу, через Макарова на Советскую и сделать встречный кольцевой? А если закольцевать еще Школьную и 60 лет и пустить по этому маршруту не 2-3, а достаточное количество автобусов, плюс новый третий маршрут, то необходимость во втором маршруте вообще отпадет впрочем, как и в первом.
Ответить
0
VULKAN
Написано сегодня, в 13:26
Totoshka, А если только на площадь человеку надо?
Предлагаете чтоб он по всему городу мотался...
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Скорым могут разрешить таранить не пропускающие их автомобили
Скорым могут разрешить таранить не пропускающие их автомобили
На время крестного хода в Южно-Сахалинске ограничат движение
На время крестного хода в Южно-Сахалинске ограничат движение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru