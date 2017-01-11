Новые автобусные маршруты появились в Холмске

Сейчас маршрутки №3 и №4-А работают в тестовом режиме с 7:00 до 21:00

С середины января в Холмске заработали два новых автобусных маршрута №3 и №4-А. Они охватили ранее неиспользуемые общественным транспортом участки улиц Победы и Школьной, сообщает пресс-служба администрации портового города.

- Автобусный парк пополняется новыми современными машинами, - отметил глава Холмской администрации Андрей Сухомесов. - В ближайшее время приобретем дополнительно пять автобусов. Жителям станет более удобно и комфортно добираться до места назначения. А самое главное МУП ЖКХ «Мастер» обеспечит работу общественного транспорта с 6:00 до 22:00 в отличие от ассоциации перевозчиков, которая не удовлетворяет потребности пассажиров в утреннее и вечернее время.

Пока же новые маршруты №3 и №4-А действуют в тестовом режиме и работают с 7:00 до 21:00. По информации директора МУП ЖКХ «Мастер» Владислава Бульвинова, в настоящее время перевозку пассажиров по ним осуществляют три автобуса марки МАЗ-206, готовятся выйти еще два. Вместимость каждого из них 72 человека, в том числе 25 сидячих мест. Современные автобусы соответствуют требованиям программы «Доступная среда».

Запуск маршрута №3 стал возможен после окончания строительства дороги Победы – Адм. Макарова. На ней установлены новые остановочные павильоны. Автобус выходит на линию в 7:15, отправляясь с пл. Ленина. Затем он следует по улицам Советской, Адм. Макарова, Победы и возвращается на площадь. В день автобус совершает 10 рейсов с интервалом 30 минут. С увеличением парка машин он сократится до 15 минут.

Большим пассажирским автобусам мешает совершать развороты и посадку-высадку на остановках оставленный автовладельцами транспорт. Особенно нагло они себя ведут в районе школы №8 и на площади Ленина. По словам исполняющего обязанности заместителя главы администрации по ЖКХ Александра Трощенкова, в ближайшие дни в Холмске заработает эвакуатор и арестплощадка. Водители, паркующие свой автотранспорт не по правилам, будут оштрафованы, а также заплатят за услуги арестплощадки и эвакуатора.

Необходимость более полного транспортного обслуживания южной части Холмска продиктовала и введение кольцевого маршрута №4-А. Он работает с 7:00, начиная движение с ул. Школьной, затем идет через пл. Ленина, по Морской, Советской, а конечная остановка – на ул. 60 лет Октября.

Графики движения и схемы новых маршрутов будут еще дорабатываться и корректироваться , в связи с этим от граждан принимаются предложения и замечания. С ними можно обращаться в МУП ЖКХ «Мастер» или в управление ЖКХ администрации МО "Холмский городской округ".