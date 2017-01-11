Волейболистки «Сахалина» в Красноярске сыграют с местным «Енисеем»

18 января состоятся матчи 13 тура чемпионата женской волейбольной Суперлиги. «Сахалин» в Красноярске сыграет с местным «Енисеем».

«Енисей» ведет свою историю с 1992 года. Под своим первым названием «Сибирячка» команда приняла участие в высшей лиге «Б» чемпионата России сезона 1992 – 1993 года (12-е место). В дальнейшем команда именовалась «Ника», «Богур», «Енисеюшка», «Метрострой», «Строитель», а с 2012 года – «Енисей».

Первый успех датирован 1998 годом (третье место в первой лиге). С 1999 по 2004 год команда выступала в высшей лиге «А». В сезоне 2014 – 2015 года – в Суперлиге, где заняла 12-е место и вновь выбыла в лигу «А». После этого играла в Суперлиге в сезоне 2012 – 2013 года, а также два последних сезона (2015 – 2016 и 2016 – 2017). Наивысший результат: - 7-е место в Суперлиге (2015 – 2016).

Призовые места:

Высшая лига «А» - 2-е (2003, 2004, 2011 – 2012); 3-е (2005 – 2006, 2014 – 2015).

Первая лига: 3-е (1997 – 1998).

Кубок Сибири и Дальнего Востока: 1-е место (2005, 2012, 2015, 2016); 2-е (2014).

Состав «Енисея»: связующие Александра Перетятько (Украина), Мария Евтеева; диагональные Юлия Айсина, Анна Лазарева; доигровщицы Анастасия Гарелик (Беларусь), Мария Фролова, Ирина Кузнецова, Екатерина Шкурихина, Евгения Щеглова; центральные блокирующие Екатерина Ефимова, Яна Манзюк, Екатерина Осичкина, Ксения Плигунова; либеро Алла Галкина, Евгения Кондрашкина. Старший тренер Александр Кошкин.

Островным любителям волейбола будет интересно понаблюдать за игрой Екатерины Ефимовой, которая является уроженкой Сахалинской области (она родилась в Новоалександровске). Волейболом начала заниматься в 2005 году в Новосибирске. Первый профессиональный клуб – «Луч» из Москвы (2010 – 2012 год). В дальнейшем выступала за «Спарту» (Нижний Новгород), «Уфимочку-УГНТУ» (Уфа), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Омичка» (Омск), «Динамо» (Краснодар). Перед сезоном 2016 – 2017 года перешла в «Енисей». В составе «Динамо» волейболистка стала бронзовым призером чемпионата России, победитель Кубка России и Кубка ЕКВ. В 2015 году она дебютировала в сборной России, став победителем розыгрыша Кубка Ельцина и серебряным призёром Гран-при.

История противостояния «Сахалина» и «Енисея» насчитывает чертову дюжину матчей. В высшей лиге «А» чемпионата России команды соперничали восемь раз. В активе «Сахалина» три победы, в пассиве – пять поражение.

Сезон 2013 – 2014: 2:3, 3:0. 2:3, 2:3.

Сезон 2014 – 2015: 3:0. 3:2, 0:3, 0:3.

Три матча состоялось в рамках Кубка Сибири и Дальнего Востока. В 2014 году «Сахалин» проиграл соперницам на предварительном этапе (2:3), в 2015 году то же самое произошло в подгруппе (0:3) и финале (0:3).

Одна игра прошла в рамках Кубка Победы 2015 года. В рамках предварительного этапа в Красноярске сильнее были хозяйки площадки, взявшие верх на тай-брейке.

В первом круге чемпионата Суперлиги 2016-2017 года «Енисей» в Южно-Сахалинске взял верх в трех партиях.

Таким образом, на счету островной команды три победы и де ять поражений (разница выигранных и проигранных партий 19 – 32).

На сегодняшний день «Енисей» занимает шестое место. В 12 матчах команда набрала 19 очков (шесть побед и шесть поражений).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области