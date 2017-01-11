Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину

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Сахалинка нашла в снегу у своей работы деловую сумку с полумиллионом евро, 15 тыс. долларов и 1,5 млн рублей и вернула ее хозяину.

О том, что находится внутри портфеля, женщина не догадывалась, занесла находку в помещение, где вместе с сотрудницами проверили содержимое. В сумке находились документы, виза на годовое прибывание в России и пропуск на какое-то предприятие. Когда пересчитали наличность - удивились ее размеру.

По словам женщины, вместе с чужим портфелем она поехала в УВД Южно-Сахалинска, находку оставила в дежурной части, о себе сообщив лишь место трудоустройства.

"Я очень удивилась, когда после шести часов вечера к нам на работу приехали два американца с переводчицей. Оказалось, деньги предназначались для оформления какой-то сделки. Иностранцы поблагодарили меня и вручили вознаграждение - 4,5 тысячи рублей", - рассказала astv.ru южносахалинка.