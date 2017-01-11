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Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
Canal3

Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину

За это владелец вознаградил ее 4,5 тысячами рублей

Сахалинка нашла в снегу у своей работы деловую сумку с полумиллионом евро, 15 тыс. долларов и 1,5 млн рублей и вернула ее хозяину.

О том, что находится внутри портфеля, женщина не догадывалась, занесла находку в помещение, где вместе с сотрудницами проверили содержимое. В сумке находились документы, виза на годовое прибывание в России и пропуск на какое-то предприятие. Когда пересчитали наличность - удивились ее размеру. 

По словам женщины, вместе с чужим портфелем она поехала в УВД Южно-Сахалинска, находку оставила в дежурной части, о себе сообщив лишь место трудоустройства.

"Я очень удивилась, когда после шести часов вечера к нам на работу приехали два американца с переводчицей. Оказалось, деньги предназначались для оформления какой-то сделки. Иностранцы поблагодарили меня и вручили вознаграждение - 4,5 тысячи рублей", - рассказала astv.ru южносахалинка. 

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 17:32 +7
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Комментарии
Варвара Чикишева
Написано вчера, в 17:36
Уже округлили бы до5т.
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+16
Чемберлен
Написано вчера, в 18:03
Варвара Чикишева, одно слово - пиндосы(((
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+13
vigors
Написано вчера, в 20:37
Варвара Чикишева, он сдачу попросил 500
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+2
Reader
Написано вчера, в 21:24
Варвара Чикишева, да че там округлять, сотку евро можно было хотябы, а так вообще не понятна эта "логика", типо от лишних бабок карман очистил
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+2
forsen
Написано вчера, в 17:36
дура баба...:))
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+16
Online
Игорь Иванов Online
Написано вчера, в 17:39
forsen, зато спать спокойно будет, и нервы сбережет
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+9
forsen
Написано вчера, в 17:45
Игорь Иванов, детям на благотворительность раздала бы -спала бы спокойней не только она хорошо, и нервы другим сберегла. а проектные америкосы рассеяные даже не почувствовали бы утраты баксов
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+6
Online
Игорь Иванов Online
Написано вчера, в 17:51
forsen, не ей распоряжаться чужими деньгами это точно. Правильно сделала что отнесла в правоохранительные органы
Ответить
+10
Еще 13 комментариев
Lera-Lera
Написано вчера, в 17:37
ой какая молодец)) правильно сделала...
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+1
Олеся Коптева
Написано вчера, в 17:38
Святая женщина!
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+4
Николай Вихарев
Написано вчера, в 17:39
Это женщина и сотрудники полиции, когда ходят нимбом потолок царапают
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+11
Online
angyskh Online
Написано вчера, в 17:41
с вознаграждением конечно пожлобились, учитывая сумму...
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+26
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано вчера, в 17:43
angyskh, пожлобились???
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+3
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 00:11
angyskh, тоже об этом подумала...
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0
Nikolaich
Написано вчера, в 17:43 Отредактированно вчера, в 17:43
Это дахрена денег
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 17:48
Nikolaich, дахрена 4500?)))
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+5
Nikolaich
Написано вчера, в 17:54
Балтийская Килька, неее, в сумке дахрена
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+2
Domovenok
Написано вчера, в 17:44
Ну....что то прям 4.5 тысячи...маловато будет(worry
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+4
Online
Apasov1980 Online
Написано вчера, в 23:54
Domovenok, Конечно мало! Там такая сумма огромная, хотя бы 10.000 дали. С них бы не убыло, а ей была бы радость. Ладно, если бы русские были, так это иностранцы, мать их за ногу. Чтоб они удалились этой суммой, тьфу на них.
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0
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 17:48
Трэш!!!!!!!!!!!!я в шоке!!! жлобы не переведутся никогда...4,5 тыс. руб....ни о чём....Я в шоке....
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+18
Online
Натали))) Online
Написано вчера, в 17:50
Балтийская Килька, я бы сама себе премию взяла, а остальное бы вернула
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+11
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 17:51
Натали))), сколько бы взяла?)))
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+6
Online
Натали))) Online
Написано вчера, в 17:52
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+7
Еще 12 комментариев
Lukich
Написано вчера, в 17:48
Жлоб.
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 17:49
А я б не вернула. Вот честно.
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+22
Online
angyskh Online
Написано вчера, в 17:50
Балтийская Килька, да меня бы к вечеру уже в стране не было
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+9
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 17:51
Ответить
+3
Online
Натали))) Online
Написано вчера, в 17:51
Балтийская Килька,
Хорошо что не ты нашла, а то бы уже хлопала бы у меня дома холодильником
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+9
Еще 24 комментария
senchick
Написано вчера, в 17:52
За 4,5 тыс.руб я бы и больше вернул
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+3
Ярославчик
Написано вчера, в 17:53
Молодец, что вернула...
Потом бы больше потеряла.
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+5
Добрый человек
Написано вчера, в 17:55
Палка о двух концах...с точки зрения морали и духовности канеш надо возращать...
Но реально если смотреть на вещи,то могли бы больше дать в качестве вознаграждения....ибо они видимо не представляют,что если бы нашли алкашня или наркоши-поубивали бы друг друга от радости за такое бабло...с этими деньгами можно смело уехать на ПМЖ в другой регион,другую страну....тут масса примеров...и все эти примеры они не учли...тоесть то,что они реально могли не увидеть ни цента с этой суммы...
полтинник смело могли бы дать женщине...чем,я думаю,очень бы помогли....а так это просто поужинать всей семье...ну ладно,ещё позавтракать....
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+11
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 00:14
Добрый человек, согласна с Вами!
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0
Online
Qwerty Online
Написано вчера, в 17:57
Жмоты
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+7
G R
Написано вчера, в 18:02 Отредактированно вчера, в 18:03
где полмилиона евро не пойму? всего то 21 тыс евро +14 тыс $
как напишут, хоть стой хоть падай))
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+1
boss2005
Написано вчера, в 18:15
G R, Вы там были?
Написано же полмиллиона евро+14,5 тыс $ + 1.5 миллиона рублей
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+2
Online
marrozz Online
Написано вчера, в 18:18
G R, это инфа из достоверных источников, а то в пол ляма евро тоже не верится
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+1
OkhaTheBest
Написано вчера, в 18:04
Она теперь наверно спать не может(roar?
Ответить
+2
MiSHGUN
Написано вчера, в 18:07
Мальчик нашел на улице миллион долларов и отнес их в милицию. Рыдающая мать уверяла, что гордится сыном.
Ответить
+13
dfhtkf
Написано вчера, в 18:13
Глупо спорить о морали другого человека, когда сам не знаешь ,как бы поступил в такой ситуации, я вот точно не знаю что бы сделал, душа бы сразу рванула в тёплые края, а мозг бы понимал, что просто так ничего не бывает и деньги будут искать и не известно чем эта находка себе обернется
Но 4'5 к тоже деньги))
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+3
Online
Hasen Online
Написано вчера, в 18:14
мда... от куда такие люди честные берутся??
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+4
Lukich
Написано вчера, в 18:20
Похоже менты проколупали очередную коррупционную схему или наркотрафик.
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+2
КиР84
Написано вчера, в 18:30
Хм, наследство дяди Хо или что?))
Хоть бы десятка дали, то че 5 тыщ
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+2
Маргарита
Написано вчера, в 18:40
Женщина, родненькая, да не тем же ж ты людям чумодан мой отдала


Ну ладно, а если честно, я б забрала российские рубли, кинула бы в сугроб подальше портфель и пошла по своим делам, думать на что я потрачу денюжки
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+7
boss2005
Написано вчера, в 18:51
Маргарита, Я бы посмотрел как бы вы спокойно выкидывали евро и доллары
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+3
VLадимир
Написано вчера, в 20:35
Ответить
+1
Маргарита
Написано вчера, в 22:29
boss2005, тяжело конечно было бы, но блин не всё ж хапать себе, как шальная
делиться надо
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+3
Vladis
Написано вчера, в 18:48
Да , мне кажется это утка про 500 000 евро ! Такую наличность носить в сумке по городу ? Ой , сумневаюсь , ой сумневаюсь !!!!
Не поверю , ни за что
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+2
Рената
Написано вчера, в 20:28
Vladis, может ветром из рук выдуло? Америкосы к нашим погодным условиям не привыкшие!??????
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0
Тимур Алинко
Написано вчера, в 18:50
Пусть обращается в гражданский суд!
Насколько помню, согласно гражданского кодекса имеет право на 25 процентов от размера находки!!
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+1
фeрм
Написано вчера, в 18:51
эх, сахалинка, а как же старинная народная мудрость: нашёл - молчи, и потерял - молчи! бгггг)))
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+3
Сергей Красноухов
Написано вчера, в 19:03
И правильно сделала. 1)Совесть чиста. 2)Чужие деньги счастья не приносят. 3)У больших денег всегда есть хозяин, (и не всегда добрый).
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+2
Jasper
Написано вчера, в 20:13
эх
я только одного ни как не могу понять - КАК?? КАК можно потерять такие деньги?????
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+5
Online
etnika Online
Написано вчера, в 21:30
Jasper, о это надо таким же как пиндос балбесом быть
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0
lvista
Написано вчера, в 23:03
Jasper, я думала именно об этом! Как можно их потерять???????????????? Брееееед...
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+3
Online
Натали))) Online
Написано вчера, в 23:26
Jasper, должна была быть, наверное, встреча с кем-то, но для подстраховки перед входом в место встречи, спрятали сумку с деньгами в сугробе, опасаясь что кинут. И пока они обсуждали детали сделки, сумку нашли.
Чего сумка-то в сугробе делала?
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+1
Константин Абрамов
Написано вчера, в 20:17
Ппц... 4,5к, ну и жлоб же этот залетный, я бы на месте женщины, не стал бы брать такое "вознаграждение"
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+4
Online
serega81 Online
Написано вчера, в 20:18
Я бы сделал по-другому
но уж точно бы не отнес в полицию
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+2
observer69
Написано вчера, в 20:25
Читаю и диву даюсь, сколько людей меркантильных и мерят все деньгами. Правильно женщина сделала.
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0
(князь) Вельзевул
Написано вчера, в 20:27
ВОТ ЖМОТЯРА..... МОГ БЫ И РАСКОШЕЛИТСЯ.. МОГ ВООБЩЕ ИХ НЕ УВИДЕТЬ...СВОИ ЕВРО..
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+3
Alinkashishishkina
Написано вчера, в 20:36
Девушка, милая, если вы ничего не подписывали о том, что вас устраивает вознаграждение, нанимайте адвоката, по ГК РФ вы можете требовать до 20% от стоимости находки, а это только с 1,5 ляма целая тысяча баксов.
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+1
Online
V_Viktoria Online
Написано вчера, в 22:57
Alinkashishishkina, после драки кулаками не машут.
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0
Alinkashishishkina
Написано вчера, в 23:03
V_Viktoria, кулаками может и не машут, а вот пока исковая давность не истекла за свое благополучие побороться можно. Но! Каждому, как говорится, свое.
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0
vigors
Написано вчера, в 20:36
он 5000 дал и попросил 500р сдачи?)
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0
Online
etnika Online
Написано вчера, в 21:31
Ответить
0
Online
etnika Online
Написано вчера, в 20:36
Жлобыыыы! Могли бы % отстегнуть!
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0
багз-банни
Написано вчера, в 20:42
Понятно,почему сайт недоступен был!Такое бурное обсуждение!
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+6
freeshoter
Написано вчера, в 21:07
Должны были еще мелочью 49 копеек отдать ))))))))))
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+3
lvista
Написано вчера, в 23:05
freeshoter,
или дать 50 и копейку сдачи попросить
Ответить
+2
Online
natalka Online
Написано вчера, в 21:31
Вот интересно,а что думают об этом её домочадцы?
Ответить
+1
Crysis
Написано вчера, в 22:11
нет слов, просто нет слов, одни лишь слюни, реально слюни текут, как представишь эту кучу бабла, жаль нет смайлика со слюнями
, а вознаграждение конечно та ещё подачка
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+6
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 22:12
Crysis,
вот слюни)))))

Там давеча насчет доски почёта говорили)надо героиню туда определить. Чтоб все знали, на кого равняться) Интересно, муж у нее есть?)))
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+8
Online
V_Viktoria Online
Написано вчера, в 22:58
Балтийская Килька, точно! На доску почета
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+3
Online
etnika Online
Написано вчера, в 22:19
Могли бы не заморачиваться уже и не тащится по пробкам по нерасчищенному городу со своими 4,5 тысячами! Сдачу еще небось попросили!
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+2
Online
V_Viktoria Online
Написано вчера, в 22:58
etnika, 500 таксисту отдали, пока добирались)))(
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0
Н_а_т_к_а.
Написано вчера, в 22:20
Я восхищаюсь совестью этой женщины
вот я не очень то уверена в том, что я бы вернула эти деньги хозяину
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+4
Дедушка Мороз
Написано вчера, в 22:28
Там не в этом дело, где сумка была там камеры были и сумка закрыта была на код, ключ, она сама в шоке что столько денег там было!!!!!
Ответить
+1
angi-75
Написано вчера, в 22:29
На сделку! Пиндосы нефть нашу качают могли бы и щедро поблагодарить. Я
Ответить
0
Nato4ka
Написано вчера, в 22:36
Интересно,а не оскудела рука дающего? Того что денег дал за возврат потерянного.
Ответить
+2
Vaska
Написано вчера, в 22:37
После этой утки сколько у сайта было просмотров? )))
Ответить
0
Crysis
Написано вчера, в 22:38
в классе 6 мы с пацанами нашли кошелёк туго набитый как рублями, так и валютой, в основном были ешки да и чеки ещё, какой-то морской посеял, в то далёкое время они всегда были при бабле, короче решили мы с друганами отнести кошель в ментовку, ну а как иначе мы же пионеры, дяденьки милиционеры очень обрадовались такому повороту событий, поблагодарили за советскую сознательность, пообещали, что придут в школу и на линейке вручат нам грамоты, естественно, что ни денег, ни благодарности мы не увидили и в школу никто не приходил, в ментовку ходить было бессмысленно, такая вот история, горький детский опыт, как взрослые дяди в погонах могут развести детей на бабки в прямом смысле этого слова, так что ментам я после этого не верю, как впрочем и многим другим козлам
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 22:39
Crysis, наивные советские дети....мы все такими были))))
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+3
Crysis
Написано вчера, в 22:50
Балтийская Килька, как вы быстро реагируете на сообщение, прям вызывает восхищение
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 22:51
Crysis, ой, гранд мерси-с)))
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+5
Еще 1 комментарий
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Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 00:10
Дура -баба!
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