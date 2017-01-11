Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
За это владелец вознаградил ее 4,5 тысячами рублей
Сахалинка нашла в снегу у своей работы деловую сумку с полумиллионом евро, 15 тыс. долларов и 1,5 млн рублей и вернула ее хозяину.
О том, что находится внутри портфеля, женщина не догадывалась, занесла находку в помещение, где вместе с сотрудницами проверили содержимое. В сумке находились документы, виза на годовое прибывание в России и пропуск на какое-то предприятие. Когда пересчитали наличность - удивились ее размеру.
По словам женщины, вместе с чужим портфелем она поехала в УВД Южно-Сахалинска, находку оставила в дежурной части, о себе сообщив лишь место трудоустройства.
"Я очень удивилась, когда после шести часов вечера к нам на работу приехали два американца с переводчицей. Оказалось, деньги предназначались для оформления какой-то сделки. Иностранцы поблагодарили меня и вручили вознаграждение - 4,5 тысячи рублей", - рассказала astv.ru южносахалинка.
Потом бы больше потеряла.
Но реально если смотреть на вещи,то могли бы больше дать в качестве вознаграждения....ибо они видимо не представляют,что если бы нашли алкашня или наркоши-поубивали бы друг друга от радости за такое бабло...с этими деньгами можно смело уехать на ПМЖ в другой регион,другую страну....тут масса примеров...и все эти примеры они не учли...тоесть то,что они реально могли не увидеть ни цента с этой суммы...
полтинник смело могли бы дать женщине...чем,я думаю,очень бы помогли....а так это просто поужинать всей семье...ну ладно,ещё позавтракать....
как напишут, хоть стой хоть падай))
Написано же полмиллиона евро+14,5 тыс $ + 1.5 миллиона рублей
Хоть бы десятка дали, то че 5 тыщ
Ну ладно, а если честно, я б забрала российские рубли, кинула бы в сугроб подальше портфель и пошла по своим делам, думать на что я потрачу денюжки
Насколько помню, согласно гражданского кодекса имеет право на 25 процентов от размера находки!!
Чего сумка-то в сугробе делала?
Там давеча насчет доски почёта говорили)надо героиню туда определить. Чтоб все знали, на кого равняться) Интересно, муж у нее есть?)))